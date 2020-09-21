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В Колумбии 5 человек погибли при нападении неизвестных
21.9.2020 09:54
Фото: insightcrime.org
Преступление было совершено на территории муниципалитета Буэнос-Айрес в колумбийском департаменте Каука на западе страны.
Жертвами вооруженного нападения стали пять человек.
Как передает радиостанция La FM, трагическое происшествие случилось в помещении, где были организованы петушиные бои. Сначала неизвестные злоумышленники бросили в присутствующих гранату, а потом открыли стрельбу из огнестрельного оружия.
От полученных ранений пять человек скончались на месте, количество пострадавших уточняется.
Сведений о том, что могло стать мотивом преступления, пока нет. Известно лишь, что в районе, где произошло ЧП, в последнее время проявляют активность разные преступные и повстанческие группировки.
Ранее сообщалось о стрельбе в американском Рочестере, где два человека погибли, еще шестнадцать пострадали.
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