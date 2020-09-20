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Трампу прислали письмо с рицином
20.9.2020 10:39
Фото: bryansktoday.ru
Письмо, содержащее яд рицин, было адресовано президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сообщает The New York Times.
Представляющее угрозу послание смогли вовремя перехватить американские службы безопасности.
К настоящему времени уже удалось установить, что письмо с ядом, адресованное Дональду Трампу, отправили из Канады. Как заявил представитель правоохранительных структур, такие же письма неизвестные злоумышленники прислали в ряд правительственных учреждений штата Техас.
Отмечается, что к рассылке конвертов с токсическим веществом может быть причастна женщина. Более подробных сведений пока нет, известно лишь о продолжающемся расследовании.
Как пишет The New York Times, следователи пока не выявили какой-либо связи между посланиями с рицином и международными террористическими группировками. Но исключать какие-то версии слишком рано - обстоятельства инцидента лишь начали устанавливать.
Сообщая о том, что правоохранители смогли перехватить почтовое отправление с рицином для Трампа, телевизионный канал CNN назвал его не письмом, а посылкой.
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