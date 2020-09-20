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Данные 1000 сотрудников МВД Белоруссии выложили в оппозиционном telegram-канале
20.9.2020 14:42
Фото: inruza.ru
На telegram-канале Nexta, авторы которого координируют массовые протестные акции в Белоруссии, находясь за границей, накануне, 19 сентября, были выложены данные множества силовиков.
Сведения о более чем тысяче сотрудников белорусского МВД были получены благодаря хакерам, указано в сообщении.
В комментарии уточняется, что эта информация якобы была добыта из базы ведомства. В документе, который прикреплен к сообщению, содержатся сведения о 1003 сотрудниках МВД Беларуси, утверждают авторы канала.
Отмечается, что сведения удалось достать "благодаря кибер-партизанам". В случае, если силовики будут продолжать задержания, авторы канала пригрозили в дальнейшей продолжить подобные "разоблачительные" публикации.
Ранее белорусское объединение IT-разработчиков и хакеров обратилось к президенту РБ Александру Лукашенко с призывом прекратить задержания участников протестных акций. В противном случае они могут атаковать налоговую, а потом - энергетическую и банковскую системы, а также "убить рубль".
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