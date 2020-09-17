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В Вильнюсе отреагировали на заявление Лукашенко о закрытии границ


11:03
В Вильнюсе отреагировали на заявление Лукашенко о закрытии границФото: vk.com

Поиск мнимой угрозы скрывается за словами белорусского лидера о необходимости закрыть западные границы, убежден глава литовского МИД Линас Линкявичус. Дипломат отреагировал на новые заявления президента РБ Александра Лукашенко о ситуации на границе, которая требует дополнительных жестких мер.

Ситуация, при которой половина армии направлена охранять рубежи государства, "не имеет ничего общего с реальностью", подчеркнул министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Своим мнением по этому поводу он поделился накануне в эфире национального радио LRT.

Как заявил глава МИД Литвы, говоря о необходимости закрытия границ с запада и усилении рубежей с Украиной, Александр Лукашенко выражает намерение возложить ответственность за кризис в своей стране на внешние силы. Поэтому президент РБ продолжает говорить о том, что государство в опасности, считает представитель Вильнюса. Комментируя высказывания белорусского лидера, дипломат сказал: "если такой угрозы нет, ее надо найти".

По мнению Линкявичюса, сейчас нужно переждать, пока не выяснится, как события будут развиваться дальше. В прошлом Лукашенко говорил об отказе от перевалки белорусских грузов через литовский порт Клайпеда, и эти планы "были не слишком реальными". Теперь также стоит дождаться момента, "пока выяснится, что имелось в виду".

Ранее Лукашенко вновь заявил о том, что обстановка вынуждает "отвести войска с улиц". В результате ему пришлось "пол-армии поставить под ружье" и принять решение о закрытии границ с Литвой и Польшей, подчеркнул белорусский президент.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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