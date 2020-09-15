Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Рыбинске найдены тела двух девочек

15:08

Фото: smi2.net



Двое детей были обнаружены мертвыми в квартире в Рыбинске, передает ТАСС.



Смерть сестер восьми и тринадцати лет имела насильственный характер. По факту их гибели следственные органы Ярославской области уже возбудили уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, тела девочек обнаружила их мать, вернувшаяся с работы. В прошлом женщина проживала под Омском. В Рыбинск она вместе с детьми переехала минувшим летом, чтобы связать судьбу с местным жителем, с которым ранее познакомилась в интернете.



Обстоятельства трагического происшествия сейчас выясняют специалисты, расследование активно продолжается.



По данным российских СМИ, после случившегося в розыск был объявлен сожитель матери погибших сестер. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечается, что мужчина в прошлом имел судимость за тяжкое преступление.



Автор: Злата Богатова

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