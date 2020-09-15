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Женская сеть myJulia.ru
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В Рыбинске найдены тела двух девочек
15:08
Фото: smi2.net
Двое детей были обнаружены мертвыми в квартире в Рыбинске, передает ТАСС.
Смерть сестер восьми и тринадцати лет имела насильственный характер. По факту их гибели следственные органы Ярославской области уже возбудили уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, тела девочек обнаружила их мать, вернувшаяся с работы. В прошлом женщина проживала под Омском. В Рыбинск она вместе с детьми переехала минувшим летом, чтобы связать судьбу с местным жителем, с которым ранее познакомилась в интернете.
Обстоятельства трагического происшествия сейчас выясняют специалисты, расследование активно продолжается.
По данным российских СМИ, после случившегося в розыск был объявлен сожитель матери погибших сестер. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечается, что мужчина в прошлом имел судимость за тяжкое преступление.
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