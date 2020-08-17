Новости шоу-бизнеса

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В Индии за сутки выявили почти 100 тыс. зараженных COVID-19
14:51
Фото: livejournal.com
По последним официальным данным, за минувшие сутки на территории Индии было зарегистрировано еще 97 894 положительных теста на коронавирус.
В общей сложности число заболевших в этой стране достигло 5,1 млн человек, передает The Guardian со ссылкой на индийский Минздрав.
Как информирует ведомство, за истекший день скончались свыше тысячи зараженных COVID-19.
В числе инфицированных, которые были зарегистрированы в последние дни, министр транспорта Индии Нитин Гадкари. По его словам, он уже находится на самоизоляции. В своем твиттере Гадкари выразил надежду на то, что все, с кем он общался не так давно, "будут осторожны".
После того, как в Индиии возобновилась работа парламента, оппозиция высказала обвинения в адрес премьера-министра страны. Нарендру Моди упрекнули в том, что он не предоставил властям штатов времени, необходимого на подготовку к борьбе с пандемией. В результате без работы остались миллионы мигрантов.
Вместе с тем, глава индийского министерства здравоохранения Харш Вардхан, выразив поддержку правительству и его решениям, отметил, что удалось предотвратить около 3 млн случаев заражения коронавирусом.
Лидерами по числу зараженных в мире сейчас остаются Соединенные Штаты, Индия и Бразилия, где за минувшие сутки выявили еще более 36 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.
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