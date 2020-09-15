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Россия задала ЕС 9 вопросов по ситуации с Навальным
04:20
Фото: voskhodinfo.su
Постоянное представительство РФ при Евросоюзе направило в Европарламент письмо, касающееся обвинений, которые в последнее время звучат в адрес Москвы в связи с госпитализацией Алексея Навального. По мнению дипломатов, с учетом многочисленных несостыковок требуются разъяснения.
В обвинениях, которые руководство ЕС в последнее время выдвигает в адрес Москвы по ситуации с Навальным, есть довольно много несостыковок. В результате депутатам Европарламента и институтам Евросоюза было направлено девять вопросов, сообщается на сайте российского постпредства. Дипломаты пояснили, что документ также предназначен для широкой европейской общественности, передает ТАСС.
Представители российский миссии отметили, что в последние несколько недель стремительно набирает обороты информационная кампания, связанная с российским активистом и блогером Алексеем Навальным. С учетом все новых подробностей, появляющихся в СМИ и озвучиваемых официальными лицами, дипломаты задают ряд вопросов, касающихся обвинений.
В частности, в постпредстве хотят выяснить, был "ли хоть какой-то рациональный смысл для российских властей" в использовании боевого вещества, которое подпадает под Конвенцию о запрещении химоружия, в небольшом городе, где проживает лишь полмиллиона человек. Кроме того, зачем было нужно осуществлять "отравление", если уровень популярности оппозиционера "едва ли достигает 2%". Дипломаты ссылаются на результаты июльского опроса Левада-центра.
Кроме того, дипломаты хотели бы узнать, почему Берлин до сих пор не отреагировал на запрос Москвы о предоставлении результатов токсикологических анализов, проводившихся в лаборатории Минобороны ФРГ. Вызывает вопросы и отъезд за рубеж всех, кто сопровождал Навального во время его поездки в Сибирь. При том специалисты германской клиники не идут на профессиональный диалог с российскими коллегами, хотя очевидны явные "несоответствия между симптомами господина Навального, токсикологическими анализами и диагнозом".
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