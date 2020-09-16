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Ватикан подключился к делу архиепископа Кондрусевича


16.9.2020 19:10
Ватикан подключился к делу архиепископа КондрусевичаФото: osnmedia.ru

В Ватикане настаивают на том, что митрополиту Минско-Могилевскому, председателю Конференции католических епископов в Белоруссии Тадеушу Кондрусевичу власти РБ должны предоставить возможность возвратиться в страну.

С таким заявлением выступил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.

Как указано на сайте Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии, где приводится заявление Пьетро Паролина, апостольская столица подключилась к делу Тадеуша Кондрусевича. В Ватикане настаивают на том, что власти страны должны разрешить епископу возвратиться в свою диоцезию, чтобы он продолжил руководить паствой.

Напомним, глава РКЦ в Белоруссии не смог вернуться в страну из Польши. Объясняя причины отказа, власти РБ объявили недействительным паспорт Кондрусевича. Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя инцидент с архиепископом, также заявил о том, что священнослужитель, находясь в Польше, получил некое задание.

Минские католики ранее совершили крестный ход, пытаясь остановить "гонения на Церковь" и добиться возвращения Кондрусевича. Верующие всех приходов белорусской столицы собрались у церкви Святой Троицы, после чего провели совместную молитву во главе с генеральным викарием Минско-Могилевской архиепархии епископом Юрием Кособуцким.

Автор: Злата Богатова

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