Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Белорусские власти объявили недействительным паспорт архиепископа Кондрусевича

15:04

Фото: voskhodinfo.su



Глава Римско-католической церкви в Беларуси не смог ранее попасть в республику, возвращаясь из Польши, по причине недействительного паспорта.



Соответствующий ответ Госпогранкомитета РБ был опубликован на официальном сайте РКЦ.



Причина отказа властей пустить архиепископа Тадеуша Кондрусевича в страну указана в письме, подписанном начальником Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолием Лаппо. В официальном тексте сообщается, что митрополиту Минско-Могилевскому не позволили пересечь государственную границу из-за решения органов внутренних дел страны, которые объявили недействительным паспорт священнослужителя.



Ранее минские католики Минска совершили крестный ход. Верующие пытались таким образом попытаться остановить "гонения на Церковь" и вернуть Кондрусевича в Беларусь. Католики всех столичных приходов собрались у церкви Святой Троицы и совместно молились во главе с генеральным викарием Минско-Могилевской архиепархии епископом Юрием Кособуцким.



В качестве инициатора крестного хода выступил старейший католический приход Минска во главе с его настоятелем Юрием Санько, передает агентство "Интерфакс". Как заявил епископ Кособуцкий, незаконный запрет на возвращение в Белоруссию архиепископа Кондрусевича нанес ударом по всей католической общине страны, оставшейся сейчас без пастыря.



Во время проповеди Кособуцкий сделал акцент на недопустимости осуждения других, как учил делать Иисус, а также указал на необходимость духовной работы над собой. Священнослужитель также вспомнил об известной песне Виктора Цоя, ставшей очень популярной в Беларуси в последнее время. Заговорив о композиции, в которой поется о стремлении к переменам, епископ подчеркнул, что изменения нужно начинать "с себя, от своего сердца". В этом верующим помогут "молитва, солидарность и доброжелательное отношение ко всем", включая наших обидчиков.



Напомним, 31 августа после зарубежной поездки глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии не смог вернуться в страну. Причины, по которым митрополит Тадеушу Кондрусевичу не дали пересечь границу, власти на тот момент не комментировали.



Вскоре после этого белорусский лидер Александр Лукашенко, ранее рекомендовавший священникам всех конфессий не участвовать в политических событиях, назвал причину инцидента с Тадеушем Кондрусевичем. По словам президента РБ, находясь на территории Польши, митрополит получил там некое задание. Поэтому ему было отказано во въезде в страну.



Автор: Злата Богатова

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