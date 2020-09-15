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Нарышкин: США пытаются устроить «цветную революцию» в Белоруссии


16:43
Нарышкин: США пытаются устроить «цветную революцию» в БелоруссииФото: rtr-vesti.ru

Соединенные Штаты пытаются организовать в Белоруссии "цветную революцию", заявил руководитель Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, .

По его словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы в стране произошел антиконституционный переворот.

Американское руководство сейчас взяло под "плотную опеку" экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую, считает Сергей Нарышкин. В заявлении, которое появилось на официальном сайте СВР, указано, что Соединенные Штаты, действуя совместно с европейскими союзниками, пытаются оказывать давление на Минск и побудить законные власти Белоруссии организовать диалог с т.н. Координационным советом оппозиции.

В действительности же речь идет о плохо завуалированных попытках устроить очередную "цветную революцию". Цели и задачи подобных действий не имеют ничего общего с интересами белорусского народа, подчеркнул Нарышкин. По его словам, с самого начала акции протеста в Минске и других белорусских городах отличались хорошей организованностью, их координировали из-за границы. И подготовка к этим событиям началась задолго до выборов, которые проводились в Белоруссии в начале августа.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на заявление Жозепа Борреля, который высказался о нелегитимности президентских выборов в республике. Как подчеркивал глава дипломатии Евросоюза, в Брюсселе не будут признавать Александра Лукашенко законным главой государства.

По словам Макея, выборы в Белоруссии, хоть и не были идеальными, состоялись. Президент был определен большинством участников голосования, и это сложно ставить под сомнение. При этом Макей отметил, что не понимает, каким образом руководство Евросоюза ставит "себя вровень с белорусским народом", считая возможным "единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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