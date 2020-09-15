ИнтерНовости - новости в стране и мире
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавирусом
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавирусом
В центре «Вектор» сообщили о болях во время испытаний вакцины от COVID-19
В центре «Вектор» сообщили о болях во время испытаний вакцины от COVID-19
МИД: Лавров отменил визит в Берлин
МИД: Лавров отменил визит в Берлин
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД Белоруссии ответили на заявление Евросоюза о нелегитимности ЛукашенкоВ МИД Белоруссии ответили на заявление Евросоюза о нелегитимности Лукашенко
В Болгарии перечислили «вторые имена» подозреваемых в покушении россиянВ Болгарии перечислили «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян
Сотни паломников-хасидов застряли на границе УкраиныСотни паломников-хасидов застряли на границе Украины
РФ открыла границу с Южной ОсетиейРФ открыла границу с Южной Осетией
Навальный хочет вернуться в РоссиюНавальный хочет вернуться в Россию

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В МИД Белоруссии ответили на заявление Евросоюза о нелегитимности Лукашенко


15.9.2020 21:37
Владимир МакейВладимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на заявление Жозепа Борреля, который высказался о нелегитимности президентских выборов в республике. Как подчеркивал глава дипломатии Евросоюза, в Брюсселе не будут признавать Александра Лукашенко законным главой государства.

По словам Владимира Макея, которого цитирует сегодня РИА Новости, выборы в Белоруссии, хоть и не были идеальными, состоялись. Президент был определен большинством участников голосования, и это сложно ставить под сомнение. При этом Макей подчеркнул, что не понимает, каким образом руководство Евросоюза ставит "себя вровень с белорусским народом", считая возможным "единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов".

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что в Брюсселе не намерены признавать Александра Лукашенко легитимным главой государства. По мнению Евросоюза, голосование в Беларуси проводилось с многочисленными нарушениями.

Напомним, накануне Госпогранкомитет РБ назвал причину, по которой глава Римско-католической церкви в Беларуси не смог ранее попасть в республику, возвращаясь из Польши. Как оказалось, Тадеуша Кондрусевича не впустили в страну из-за недействительного паспорта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В России выявили еще 5 488 зараженных коронавирусомВ России выявили еще 5 488 зараженных коронавирусом
Тихановская обратилась к Путину, напомнив о «нелегитимности» ЛукашенкоТихановская обратилась к Путину, напомнив о «нелегитимности» Лукашенко
Минобороны Белоруссии сообщает о переброске к границе американской бронетанковой частиМинобороны Белоруссии сообщает о переброске к границе американской бронетанковой части
Reuters: Навального отпустили на лечение в ФРГ после звонка из КремляReuters: Навального отпустили на лечение в ФРГ после звонка из Кремля
Путин принес извинения Вучичу за «неосмотрительный» пост ЗахаровойПутин принес извинения Вучичу за «неосмотрительный» пост Захаровой

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru