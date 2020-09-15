|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В МИД Белоруссии ответили на заявление Евросоюза о нелегитимности Лукашенко
15.9.2020 21:37
Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на заявление Жозепа Борреля, который высказался о нелегитимности президентских выборов в республике. Как подчеркивал глава дипломатии Евросоюза, в Брюсселе не будут признавать Александра Лукашенко законным главой государства.
По словам Владимира Макея, которого цитирует сегодня РИА Новости, выборы в Белоруссии, хоть и не были идеальными, состоялись. Президент был определен большинством участников голосования, и это сложно ставить под сомнение. При этом Макей подчеркнул, что не понимает, каким образом руководство Евросоюза ставит "себя вровень с белорусским народом", считая возможным "единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов".
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что в Брюсселе не намерены признавать Александра Лукашенко легитимным главой государства. По мнению Евросоюза, голосование в Беларуси проводилось с многочисленными нарушениями.
Напомним, накануне Госпогранкомитет РБ назвал причину, по которой глава Римско-католической церкви в Беларуси не смог ранее попасть в республику, возвращаясь из Польши. Как оказалось, Тадеуша Кондрусевича не впустили в страну из-за недействительного паспорта.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|