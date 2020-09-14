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Женская сеть myJulia.ru
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РФ открыла границу с Южной Осетией
09:29
Фото: pkokprf.ru
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому открывается граница с Южной Осетией.
Решение о закрытии ранее было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Как информирует сегодня пресс-служба правительства РФ, открывается граница с Южной Осетией. В соответствии с распоряжением, подписанным Михаилом Мишустиным, уже с 15 сентября граждане Южной Осетии вновь имеют возможность беспрепятственно въезжать в Россию. Граждане РФ снова могут пересекать границу с республикой.
Решение об отмене ограничений, которые ранее вводились из-за угрозы распространения нового коронавируса, приняли несколько дней назад, по результатам очередного заседания оперштаба под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Накануне ВОЗ сообщила о рекордно высоком уровне суточного числа выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным организации, этот показатель стал крупнейшим с начала пандемии - в мире в общей сложности зарегистрировали 307 930 новых положительных тестов. Всего же в мире уже было выявлено уже 28 637 952 инфицированных, около 917,5 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.
На сегодняшний день наибольшее количество инфицированных зарегистрировали на территории Северной и Южной Америки — около 14,7 млн. По последней официальной информации, в РФ выявили порядка 1,062 млн зараженных коронавирусом.
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