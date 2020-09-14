ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: Иран готовил покушение на американского посла в ЮАР
СМИ: Иран готовил покушение на американского посла в ЮАР
Под Киевом на газопроводе произошел взрыв
Под Киевом на газопроводе произошел взрыв
Лавров: ЕС старается не отстать от США в попытках «наказать» Россию
 Лавров: ЕС старается не отстать от США в попытках «наказать» Россию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
РФ открыла границу с Южной ОсетиейРФ открыла границу с Южной Осетией
Навальный хочет вернуться в РоссиюНавальный хочет вернуться в Россию
Найдено средство, полностью нейтрализующее коронавирусНайдено средство, полностью нейтрализующее коронавирус
Хоакину Фениксу за съемки в сиквеле «Джокера» предложили огромный гонорарХоакину Фениксу за съемки в сиквеле «Джокера» предложили огромный гонорар
Под Киевом на газопроводе произошел взрывПод Киевом на газопроводе произошел взрыв

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

РФ открыла границу с Южной Осетией


09:29
РФ открыла границу с Южной ОсетиейФото: pkokprf.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому открывается граница с Южной Осетией.

Решение о закрытии ранее было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Как информирует сегодня пресс-служба правительства РФ, открывается граница с Южной Осетией. В соответствии с распоряжением, подписанным Михаилом Мишустиным, уже с 15 сентября граждане Южной Осетии вновь имеют возможность беспрепятственно въезжать в Россию. Граждане РФ снова могут пересекать границу с республикой.

Решение об отмене ограничений, которые ранее вводились из-за угрозы распространения нового коронавируса, приняли несколько дней назад, по результатам очередного заседания оперштаба под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Накануне ВОЗ сообщила о рекордно высоком уровне суточного числа выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным организации, этот показатель стал крупнейшим с начала пандемии - в мире в общей сложности зарегистрировали 307 930 новых положительных тестов. Всего же в мире уже было выявлено уже 28 637 952 инфицированных, около 917,5 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.

На сегодняшний день наибольшее количество инфицированных зарегистрировали на территории Северной и Южной Америки — около 14,7 млн. По последней официальной информации, в РФ выявили порядка 1,062 млн зараженных коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В Deutsche Bank назвали главные черты «эпохи беспорядка»В Deutsche Bank назвали главные черты «эпохи беспорядка»
В Лондоне за 943,2 млн рублей продали Bugatti короля Леопольда IIIВ Лондоне за 943,2 млн рублей продали Bugatti короля Леопольда III
Лондон намерен отказаться от норм ЕС по правам человекаЛондон намерен отказаться от норм ЕС по правам человека
Опрос: меньше четверти россиян считает вакцины абсолютно безопаснымиОпрос: меньше четверти россиян считает вакцины абсолютно безопасными
Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу ЕфремоваМинюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru