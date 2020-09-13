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ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавирусом
14:34
Фото: smi2.net
В мире за минувшие сутки было в общей сложности зафиксировано 307 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как указано на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), показатель стал крупнейшим за период с начала пандемии.
По данным ВОЗ, на текущий момент в мире в общей сложности было выявлено 28 637 952 зараженных коронавирусом. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксировали почти 917,5 тыс. смертельных исходов.
На сегодняшний день наибольшее количество инфицированных зарегистрировали на территории Северной и Южной Америки — около 14,7 млн. По последней официальной информации, в РФ выявили порядка 1,062 млн зараженных коронавирусом.
Напомним, ранее власти Чехии вслед за Австрией объявили о начале второй волны коронавируса.
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