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Хоакину Фениксу за съемки в сиквеле «Джокера» предложили огромный гонорар


05:55
Хоакину Фениксу за съемки в сиквеле «Джокера» предложили огромный гонорарФото: ggpht.com

Студия Warner Bros. предложила американскому актеру Хоакину Фениксу поучаствовать в создании продолжения фильма "Джокер".

Артисту посулили 50 миллионов долларов за роль бунтаря из комиксов DC, пишет The Mirror.

Со ссылкой на собственные источники издание сообщает, что кинокомпания предполагает выпуск еще по меньшей мере двух лент, которые будут посвящены Джокеру. В случае, если переговоры завершатся успешно, зрители увидят вторую часть в 2022 году, а третью – в 2024-м. Отмечается, что сейчас сиквел находится на стадии написания сценария.

Для Хоакина Феникса предложенный ему гонорар может стать самым большим в его карьере. За главную роль в "Джокере", который был выпущен в 2019 году и имел оглушительный успех, 45-летний артист получил 4,5 миллиона долларов.

Фильм режиссера Тодда Филлипса собрал свыше миллиарда долларов, а Хоакину Фениксу за лучшую мужскую роль вручили "Оскар".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что съемочный процесс "Джокера" пытался сорвать Джаред Лето. Известный киноартист, сыгравший этого персонажа в "Отряде самоубийц" 2016 года, был крайне расстроен, что роль легендарного злодея досталась не ему.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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