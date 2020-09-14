|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Турецкого официанта обвинили в изнасиловании российской школьницы
14.9.2020 22:31
Фото: smi2.net
В турецкой Анталье стала жертвой изнасилования 15-летняя школьница, приехавшая из России отдохнуть вместе с родителями.
Как пишут СМИ, к преступлению может быть причастен официант 5-звездочного отеля, где проживала семья.
По данным газеты Hurriyet, нападению подверглась девочка-подросток, отдыхавшая в Турции вместе с родителями. Сразу после ЧП школьница обратилась за помощью к русскоговорящему менеджеру по работе с гостями Юлии Скворцовой. Юная россиянка требовала вызвать в отель полицейских или представителей.
Однако руководство гостиницы, опасаясь за репутацию бренда, попыталось скрыть случившееся. После того, как администрация отеля отказалась заниматься инцидентом, девочка вместе с матерью сами направились в жандармерию и прокуратуру Антальи. В заявлении, которое они написали, речь шла уже не только об официанте, подозреваемом в изнасиловании, но и руководстве отеля, покрывающем своего сотрудника.
Консул РФ в регионе Иван Степанов, как только его информировали об инциденте, направил официальные обращения в Министерство туризма Турции и ассоциацию отельеров Средиземноморья.
Случившееся прокомментировала генеральный менеджер отеля Фатма Доган. По ее словам, начатое в гостинице расследование не подтвердило обвинения россиянки в том, что на нее мог напасть официант. Доган подчеркнула, что этот сотрудник видел девочку, когда она "целовалась с другим туристом около своего номера". Очевидцем этого стал и ночной менеджер отеля.
Генеральный менеджер пояснила, что юная россиянка просила сотрудников не сообщать ее матери о том, как она проводит время. Вероятно, это и стало причиной конфликта между юной россиянкой и официантом, предположила Доган. При этом сотрудника, на которого написали заявление, задержали, но вскоре отпустили. Со ссылкой на представителей полиции уточняется, что расследование в отношении официанта будет продолжено.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|