Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Турецкого официанта обвинили в изнасиловании российской школьницы

14.9.2020 22:31

Фото: smi2.net



В турецкой Анталье стала жертвой изнасилования 15-летняя школьница, приехавшая из России отдохнуть вместе с родителями.



Как пишут СМИ, к преступлению может быть причастен официант 5-звездочного отеля, где проживала семья.



По данным газеты Hurriyet, нападению подверглась девочка-подросток, отдыхавшая в Турции вместе с родителями. Сразу после ЧП школьница обратилась за помощью к русскоговорящему менеджеру по работе с гостями Юлии Скворцовой. Юная россиянка требовала вызвать в отель полицейских или представителей.



Однако руководство гостиницы, опасаясь за репутацию бренда, попыталось скрыть случившееся. После того, как администрация отеля отказалась заниматься инцидентом, девочка вместе с матерью сами направились в жандармерию и прокуратуру Антальи. В заявлении, которое они написали, речь шла уже не только об официанте, подозреваемом в изнасиловании, но и руководстве отеля, покрывающем своего сотрудника.



Консул РФ в регионе Иван Степанов, как только его информировали об инциденте, направил официальные обращения в Министерство туризма Турции и ассоциацию отельеров Средиземноморья.



Случившееся прокомментировала генеральный менеджер отеля Фатма Доган. По ее словам, начатое в гостинице расследование не подтвердило обвинения россиянки в том, что на нее мог напасть официант. Доган подчеркнула, что этот сотрудник видел девочку, когда она "целовалась с другим туристом около своего номера". Очевидцем этого стал и ночной менеджер отеля.



Генеральный менеджер пояснила, что юная россиянка просила сотрудников не сообщать ее матери о том, как она проводит время. Вероятно, это и стало причиной конфликта между юной россиянкой и официантом, предположила Доган. При этом сотрудника, на которого написали заявление, задержали, но вскоре отпустили. Со ссылкой на представителей полиции уточняется, что расследование в отношении официанта будет продолжено.



Автор: Злата Богатова

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