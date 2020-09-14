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СМИ: Иран готовил покушение на американского посла в ЮАР
14.9.2020 21:15
Фото: ednews.net
Как сообщает Politico, Тегеран намеревался отомстить Соединенным Штатам за убийство генерала Сулеймани и готовил покушение на американского дипломата. По данным газеты, по инициативе правительства Ирана прорабатывалась возможность нападения на Лану Маркс - посла США в Южно-Африканской Республике.
В Тегеране рассматривали покушение на американского посла в ЮАР Лану Маркс как один из способов отомстить Вашингтону за расправу над иранским генералом Касемом Сулеймани. Газета Politico сообщает об этом со ссылкой на источник в правительстве Соединенных Штатов.
О планах иранских властей рассказывалось в докладе, подготовленном американской разведкой. По данным спецслужб США, в Тегеране сейчас продолжают искать различные способы нанести удар как месть за гибель Сулеймани.
Газета уточняет, что первые сигналы о готовящемся покушении были зафиксированы еще минувшей весной. В течение последних недель эти сведения стали более конкретными. Отмечается, что Маркс, вступившая в должность американского посла в ЮАР в прошлом октябре, давно знакома с главой США. Вероятно, ее многолетняя дружба с Дональдом Трампом и стала причиной того, что именно она оказалась под угрозой.
Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января. Это случилось в результате ракетного удара, который после приказа главы США Дональда Трампа американские военные нанесли по аэропорту Багдада. Иранские власти в качестве ответа спустя несколько дней атаковали два объекта на территории Ирака, использовавшиеся американцами, в том числе, базу Айн-эль-Асад.
Впоследствии в Тегеране не раз заявляли о том, что политика в отношении Вашингтона заключается лишь в том, чтобы отомстить за расправу над генералом. В частности, с таким заявлением выступил глава иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф. Он также подчеркивал, что иранские власти стремятся к полному изгнанию из региона армии Соединенных Штатов.
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