Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МИД: Лавров отменил визит в Берлин

18:35

Фото: dsvf.ru



Глава российского МИД Сергей Лавров принял решение об отмене запланированного на завтра, 15 сентября, официального визита в Берлин. В Министерстве иностранных дел РФ пояснили, что германские дипломаты ранее уведомили Москву об изменениях в деловом расписании главы МИД ФРГ Хайко Мааса.



Поездка российского министра Сергея Лаврова в столицу Германии 15 сентября, договоренность о которой была достигнута еще год назад, не состоится, пояснили представители МИД РФ. В минувшем августе после переговоров в Москве было получено подтверждение, касающееся модальности участия Сергея Лаврова в церемонии закрытия в Берлине "перекрестного" года научно-образовательных партнерств 2018-2020 годов. Ранее предполагалось, что российский министр будет принимать участие в мероприятии вместе с германским коллегой Хайко Маасом.



3 сентября представители МИД ФРГ информировали российскую сторону об изменениях в деловом расписании германского министра, отметили в ведомстве. Согласно новому рабочему графику Мааса, его участие в торжественном мероприятии было отменено. При этом на двусторонние переговоры было отведено только полтора часа. В результате главная цель визита главы МИД РФ в Берлин потеряла актуальность, а новый формат встречи на уровне министров оказался "сильно урезанным".



Напомним, ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Евросоюз, жертвуя собственными геоэкономическими и стратегическими интересами, стремится не отставать от Вашингтона в стремлении "наказать" Россию. Как подчеркнул министр, Москва никому не предлагает "дружить" против кого-то.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20:59 Reuters: Навального отпустили на лечение в ФРГ после звонка из Кремля

Reuters: Навального отпустили на лечение в ФРГ после звонка из Кремля 13:28 Берлин привлек к исследованию проб Навального ОЗХО

Берлин привлек к исследованию проб Навального ОЗХО 13:18 Тихановская обратилась к Путину, напомнив о «нелегитимности» Лукашенко

Тихановская обратилась к Путину, напомнив о «нелегитимности» Лукашенко 10:08 Лондон намерен отказаться от норм ЕС по правам человека

Лондон намерен отказаться от норм ЕС по правам человека 06:22 Первый сирийский космонавт получил гражданство Турции