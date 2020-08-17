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МИД: Лавров отменил визит в Берлин
18:35
Фото: dsvf.ru
Глава российского МИД Сергей Лавров принял решение об отмене запланированного на завтра, 15 сентября, официального визита в Берлин. В Министерстве иностранных дел РФ пояснили, что германские дипломаты ранее уведомили Москву об изменениях в деловом расписании главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
Поездка российского министра Сергея Лаврова в столицу Германии 15 сентября, договоренность о которой была достигнута еще год назад, не состоится, пояснили представители МИД РФ. В минувшем августе после переговоров в Москве было получено подтверждение, касающееся модальности участия Сергея Лаврова в церемонии закрытия в Берлине "перекрестного" года научно-образовательных партнерств 2018-2020 годов. Ранее предполагалось, что российский министр будет принимать участие в мероприятии вместе с германским коллегой Хайко Маасом.
3 сентября представители МИД ФРГ информировали российскую сторону об изменениях в деловом расписании германского министра, отметили в ведомстве. Согласно новому рабочему графику Мааса, его участие в торжественном мероприятии было отменено. При этом на двусторонние переговоры было отведено только полтора часа. В результате главная цель визита главы МИД РФ в Берлин потеряла актуальность, а новый формат встречи на уровне министров оказался "сильно урезанным".
Напомним, ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Евросоюз, жертвуя собственными геоэкономическими и стратегическими интересами, стремится не отставать от Вашингтона в стремлении "наказать" Россию. Как подчеркнул министр, Москва никому не предлагает "дружить" против кого-то.
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