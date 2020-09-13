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Лавров: ЕС старается не отстать от США в попытках «наказать» Россию
05:48
Фото: vk.com
Москва никому не предлагает "дружить" против кого-то, заявил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров.
При этом Евросоюз, жертвуя собственными геоэкономическими и стратегическими интересами, стремится не отставать от Вашингтона в стремлении "наказать" Россию, подечеркнул министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался на эту и другие темы в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", показанном в воскресенье на канале "Россия-1". По словам главы МИД, в Европе, к сожалению, решили пойти "по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов", и в Москве к подобному уже привыкли.
Руководство Евросоюза "в угоду сиюминутным желаниям" стремится не отставать от властей Соединенных Штатов в стремлении "наказать Россию", отметил Лавров. В сложившейся обстановке Москва будет выстраивать дальнейшие отношения с ЕС с использованием "страховочной сетки". Важно обеспечивать возможности, чтобы российская сторона не оказалась зависимой от негативных и деструктивных позиций Евросоюза.
Напомним, на прошлой неделе Лавров обвинил Берлин в неподобающей реакции на запросы Москвы по ситуации с Навальным. Глава МИД подчеркивал, что российское руководство не устраивает суть реакции на закономерные требования, как и тон, которым мнение властей ФРГ по этим вопросам доводится до мировой общественности.
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