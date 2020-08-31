Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Главу белорусских католиков Кондрусевича без объяснения причин не впускают в страну

31.8.2020 16:37

Фото: livejournal.com



После зарубежной поездки глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии не может вернуться в страну, передает ТАСС. Как стало известно, сейчас митрополит Тадеуш Кондрусевич находится на границе с Польшей.



Власти от комментариев пока отказываются.



Белорусские пограничники, не давая никаких пояснений, отказались впустить священнослужителя в страну, рассказал временно исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько. В настоящее время митрополит Тадеуш Кондрусевич вынужден оставаться на границе.



По словам Санько, митрополит имеет документы белорусского гражданина. Ранее никаких уведомлений об ограничениях на въезд не поступало. Пресс-секретарь пояснил, что в таких обстоятельствах Кондрусевичу необходимо будет доложить о лучившемся в соответствующие структуры РКЦ, это представляет собой стандартную процедуру.



Представители католической церкви в Белоруссии ожидают комментариев со стороны властей, после чего будет сделано заявление. Санько добавил, что Кондрусевич возвратился из Польши, где проводил богослужения.



В Государственном пограничном комитете Беларуси давать какие-либо официальные комментарии по этому поводу давать отказались.



Ранее также стало известно о задержании юриста Лилии Власовой, которая входит в президиум Координационного совета, который был сформирован для передачи власти в Белоруссии. Как рассказал еще один член президиума КС, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, Власову задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, у нее провели обыск.



25 августа суд приговорил к 10 суткам административного ареста еще двух членов президиума КС - доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и одного из активистов стачечного комитета Минского транспортного завода Сергея Дылевского. Оппозиционеры назвали это очередной попыткой властей оказать давление и запугать протестующих.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 160

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 31.8.2020 21:50 Опубликовано видео, снятое Навальным незадолго до госпитализации

Опубликовано видео, снятое Навальным незадолго до госпитализации 31.8.2020 20:23 Отец Цоя заявил, что не просил Путина отменить выход фильма Учителя

Отец Цоя заявил, что не просил Путина отменить выход фильма Учителя 31.8.2020 14:00 Фургал отказался от досудебного соглашения

Фургал отказался от досудебного соглашения 31.8.2020 11:41 В России за сутки выявлено еще 4 993 зараженных коронавирусом

В России за сутки выявлено еще 4 993 зараженных коронавирусом 31.8.2020 11:05 В Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города Куско