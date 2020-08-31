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Главу белорусских католиков Кондрусевича без объяснения причин не впускают в страну
31.8.2020 16:37
Фото: livejournal.com
После зарубежной поездки глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии не может вернуться в страну, передает ТАСС. Как стало известно, сейчас митрополит Тадеуш Кондрусевич находится на границе с Польшей.
Власти от комментариев пока отказываются.
Белорусские пограничники, не давая никаких пояснений, отказались впустить священнослужителя в страну, рассказал временно исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько. В настоящее время митрополит Тадеуш Кондрусевич вынужден оставаться на границе.
По словам Санько, митрополит имеет документы белорусского гражданина. Ранее никаких уведомлений об ограничениях на въезд не поступало. Пресс-секретарь пояснил, что в таких обстоятельствах Кондрусевичу необходимо будет доложить о лучившемся в соответствующие структуры РКЦ, это представляет собой стандартную процедуру.
Представители католической церкви в Белоруссии ожидают комментариев со стороны властей, после чего будет сделано заявление. Санько добавил, что Кондрусевич возвратился из Польши, где проводил богослужения.
В Государственном пограничном комитете Беларуси давать какие-либо официальные комментарии по этому поводу давать отказались.
Ранее также стало известно о задержании юриста Лилии Власовой, которая входит в президиум Координационного совета, который был сформирован для передачи власти в Белоруссии. Как рассказал еще один член президиума КС, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, Власову задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, у нее провели обыск.
25 августа суд приговорил к 10 суткам административного ареста еще двух членов президиума КС - доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и одного из активистов стачечного комитета Минского транспортного завода Сергея Дылевского. Оппозиционеры назвали это очередной попыткой властей оказать давление и запугать протестующих.
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