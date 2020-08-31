ИнтерНовости - новости в стране и мире
Эрдоган назвал Макрона «жадным и некомпетентным»
Эрдоган назвал Макрона «жадным и некомпетентным»
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
Тихановская выступит перед членами Совбеза ООН и ПАСЕ
Ефремов в момент аварии не был за рулем, заявил еще один свидетель
Ефремов в момент аварии не был за рулем, заявил еще один свидетель
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Опубликовано видео, снятое Навальным незадолго до госпитализацииОпубликовано видео, снятое Навальным незадолго до госпитализации
РФ высылает трех сотрудников посольства СловакииРФ высылает трех сотрудников посольства Словакии
Отец Цоя заявил, что не просил Путина отменить выход фильма УчителяОтец Цоя заявил, что не просил Путина отменить выход фильма Учителя
Ефремов в момент аварии не был за рулем, заявил еще один свидетельЕфремов в момент аварии не был за рулем, заявил еще один свидетель
Главу белорусских католиков Кондрусевича без объяснения причин не впускают в странуГлаву белорусских католиков Кондрусевича без объяснения причин не впускают в страну

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Главу белорусских католиков Кондрусевича без объяснения причин не впускают в страну


31.8.2020 16:37
Главу белорусских католиков Кондрусевича без объяснения причин не впускают в странуФото: livejournal.com

После зарубежной поездки глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии не может вернуться в страну, передает ТАСС. Как стало известно, сейчас митрополит Тадеуш Кондрусевич находится на границе с Польшей.

Власти от комментариев пока отказываются.

Белорусские пограничники, не давая никаких пояснений, отказались впустить священнослужителя в страну, рассказал временно исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько. В настоящее время митрополит Тадеуш Кондрусевич вынужден оставаться на границе.

По словам Санько, митрополит имеет документы белорусского гражданина. Ранее никаких уведомлений об ограничениях на въезд не поступало. Пресс-секретарь пояснил, что в таких обстоятельствах Кондрусевичу необходимо будет доложить о лучившемся в соответствующие структуры РКЦ, это представляет собой стандартную процедуру.

Представители католической церкви в Белоруссии ожидают комментариев со стороны властей, после чего будет сделано заявление. Санько добавил, что Кондрусевич возвратился из Польши, где проводил богослужения.

В Государственном пограничном комитете Беларуси давать какие-либо официальные комментарии по этому поводу давать отказались.

Ранее также стало известно о задержании юриста Лилии Власовой, которая входит в президиум Координационного совета, который был сформирован для передачи власти в Белоруссии. Как рассказал еще один член президиума КС, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, Власову задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, у нее провели обыск.

25 августа суд приговорил к 10 суткам административного ареста еще двух членов президиума КС - доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и одного из активистов стачечного комитета Минского транспортного завода Сергея Дылевского. Оппозиционеры назвали это очередной попыткой властей оказать давление и запугать протестующих.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Суд отказал россиянке в самом дорогом в мире лекарстве для ее ребенкаСуд отказал россиянке в самом дорогом в мире лекарстве для ее ребенка
Отправляющихся за границу россиян предупредили об угрозе преследования СШАОтправляющихся за границу россиян предупредили об угрозе преследования США
Россияне стали активнее использовать кредитные картыРоссияне стали активнее использовать кредитные карты
В Минске совершено нападение на посольство ЛивииВ Минске совершено нападение на посольство Ливии
Российского военного задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой УкраиныРоссийского военного задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru