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Макгрегора отпустили из полиции, заявил его агент


13.9.2020 18:38
Макгрегора отпустили из полиции, заявил его агентФото: wordpress.com

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор, не так давно выразивший намерение завершить карьеру, был доставлен в полицию на Корсике.

Как сообщает The Daily Mail, скандально известного ирландца задержали по подозрению в непристойном поведении и попытке изнасилования.

По данным газеты, 10 сентября в правоохранительные органы поступила жалоба от женщины, которая могла пострадать от действий спортсмена. Какие-либо детали случившегося пока не приводятся. Известно, что сам Конор Макгрегор отвергает все подозрения в свой адрес.

Как сообщает портал TMZ Sports со со ссылкой на представителя бойца, Макгрегора уже освободили. Перед этим полицейские провели с ним беседу.

В прошлом у ирландца уже не раз возникали проблемы с законом. В частности, весной прошлого года Макгрекор задерживался после того, как разбил телефон болельщика.

В 2018 году Конор Макгрегор был в числе тех, кто атаковал автобус, в котором находились россиянин Хабиб Нурмагомедов и еще несколько бойцов. За это ирландца приговорили к общественным работам и направили на обязательные курсы по управлению гневом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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