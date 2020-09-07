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ЦБ выявил новый вид мошенничества с картами


15:47
ЦБ выявил новый вид мошенничества с картамиФото: vk.com

Центральный банк России предупреждает кредитные организации о том, что получила распространение новая схема мошенничества.

Как передает РБК, злоумышленники используют информацию об остатках на кредитных счетах клиентов.

Специалистам удалось выявить, что преступники осуществляли телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя при этом номера клиентов. Запрашивая у системы сведения об остаткам денежных средств на банковских картах, мошенники вводили последние четыре цифры их номеров.

Созвонившись с потенциальными жертвами, злоумышленники представлялись сотрудниками различных банков. В качестве "подтверждения" этого преступники рассказывали, сколько денег может находиться на счетах клиента. В Центробанке считают, что утечка данных могла случиться из-за того, что ранее в открытом доступе оказалась клиентская база Joom.

Напомним, минувшим летом до исторического максимума в России возросла доля людей, которые вскоре после получения начали пользоваться денежными средствами с кредитных карт. По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в течение июля сразу на 14% увеличилось количество россиян, которые почти сразу после оформления делали покупки или снимали наличные деньги.

Подобная тенденция наблюдалась как среди состоятельных россиян, так и жителей страны с небольшими доходами и соответственно низкими кредитными лимитами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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