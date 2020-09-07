Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЦБ выявил новый вид мошенничества с картами

15:47

Фото: vk.com



Центральный банк России предупреждает кредитные организации о том, что получила распространение новая схема мошенничества.



Как передает РБК, злоумышленники используют информацию об остатках на кредитных счетах клиентов.



Специалистам удалось выявить, что преступники осуществляли телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя при этом номера клиентов. Запрашивая у системы сведения об остаткам денежных средств на банковских картах, мошенники вводили последние четыре цифры их номеров.



Созвонившись с потенциальными жертвами, злоумышленники представлялись сотрудниками различных банков. В качестве "подтверждения" этого преступники рассказывали, сколько денег может находиться на счетах клиента. В Центробанке считают, что утечка данных могла случиться из-за того, что ранее в открытом доступе оказалась клиентская база Joom.



Напомним, минувшим летом до исторического максимума в России возросла доля людей, которые вскоре после получения начали пользоваться денежными средствами с кредитных карт. По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в течение июля сразу на 14% увеличилось количество россиян, которые почти сразу после оформления делали покупки или снимали наличные деньги.



Подобная тенденция наблюдалась как среди состоятельных россиян, так и жителей страны с небольшими доходами и соответственно низкими кредитными лимитами.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 126

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.9.2020 09:54 Названы обладатели «золотых паспортов» Кипра

Названы обладатели «золотых паспортов» Кипра 3.9.2020 15:16 Минфин не планирует вводить налог с продаж на «Авито»

Минфин не планирует вводить налог с продаж на «Авито» 31.8.2020 12:23 Россияне стали активнее использовать кредитные карты

Россияне стали активнее использовать кредитные карты 16.8.2020 05:08 Россия направила Кубе и Никарагуа $10 млн на школьное питание

Россия направила Кубе и Никарагуа $10 млн на школьное питание 3.8.2020 15:33 Минфин России объявил о денонсации налогового соглашения с Кипром