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ЦБ выявил новый вид мошенничества с картами
15:47
Фото: vk.com
Центральный банк России предупреждает кредитные организации о том, что получила распространение новая схема мошенничества.
Как передает РБК, злоумышленники используют информацию об остатках на кредитных счетах клиентов.
Специалистам удалось выявить, что преступники осуществляли телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя при этом номера клиентов. Запрашивая у системы сведения об остаткам денежных средств на банковских картах, мошенники вводили последние четыре цифры их номеров.
Созвонившись с потенциальными жертвами, злоумышленники представлялись сотрудниками различных банков. В качестве "подтверждения" этого преступники рассказывали, сколько денег может находиться на счетах клиента. В Центробанке считают, что утечка данных могла случиться из-за того, что ранее в открытом доступе оказалась клиентская база Joom.
Напомним, минувшим летом до исторического максимума в России возросла доля людей, которые вскоре после получения начали пользоваться денежными средствами с кредитных карт. По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в течение июля сразу на 14% увеличилось количество россиян, которые почти сразу после оформления делали покупки или снимали наличные деньги.
Подобная тенденция наблюдалась как среди состоятельных россиян, так и жителей страны с небольшими доходами и соответственно низкими кредитными лимитами.
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