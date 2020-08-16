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Россияне стали активнее использовать кредитные карты


12:23
Россияне стали активнее использовать кредитные картыФото: tver4you.ru

По итогам минувшего июля до исторического максимума в России возросла доля людей, которые вскоре после получения начали пользоваться денежными средствами с кредитных карт.

Об этом сегодня рассказывает "Коммерсант", приводя статистические данные Бюро кредитных историй (БКИ).

Судя по этой информации, в течение июля 2020 года сразу на 14% увеличилось количество россиян, которые начали активно использовать кредитные карты вскоре после оформления. Клиенты банков делали покупки или снимали наличные деньги уже в течение месяца после выдачи им карт. Подобная тенденция наблюдается как среди состоятельных россияне, так и жителей страны с небольшими доходами и соответственно низкими кредитными лимитами.

Как полагают эксперты, изменения обусловлены пандемией коронавируса, последствия которой будут еще долго ощущаться в различных сферах жизни. В частности, люди не воспринимают больше кредитные карты как запасной инструмент.

Ранее многие оформляли такие карты "на всякий случай" и старались не использовать. Однако в июле уровень утилизации лимита в течение первого месяца после выдачи кредитки возрос на 14% и составил 68%, что стало рекордной величиной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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