Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россияне стали активнее использовать кредитные карты

12:23

Фото: tver4you.ru



По итогам минувшего июля до исторического максимума в России возросла доля людей, которые вскоре после получения начали пользоваться денежными средствами с кредитных карт.



Об этом сегодня рассказывает "Коммерсант", приводя статистические данные Бюро кредитных историй (БКИ).



Судя по этой информации, в течение июля 2020 года сразу на 14% увеличилось количество россиян, которые начали активно использовать кредитные карты вскоре после оформления. Клиенты банков делали покупки или снимали наличные деньги уже в течение месяца после выдачи им карт. Подобная тенденция наблюдается как среди состоятельных россияне, так и жителей страны с небольшими доходами и соответственно низкими кредитными лимитами.



Как полагают эксперты, изменения обусловлены пандемией коронавируса, последствия которой будут еще долго ощущаться в различных сферах жизни. В частности, люди не воспринимают больше кредитные карты как запасной инструмент.



Ранее многие оформляли такие карты "на всякий случай" и старались не использовать. Однако в июле уровень утилизации лимита в течение первого месяца после выдачи кредитки возрос на 14% и составил 68%, что стало рекордной величиной.



Автор: Злата Богатова

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