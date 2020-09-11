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В Китае новое российское оружие сочли более страшным, чем ядерная бомба
10:55
Фото: relrus.ru
"Шедевром российской армии" назвали китайские эксперты ракетный комплекс "Авангард".
Боевые характеристики этого вооружения свидетельствуют о том, что его следует считать еще более устрашающим, "чем ядерная бомба", пишет портал Sina.
Авторы полагают, что перевооружение российской армии на комплексы "Авангард", "Сармат" и "Ярс", дальностью полета ракет которых превышает 10 тыс. км, способно поставить Соединенные Штаты "в безвыходное положение". В публикации говорится о том, что американская ПВО, хоть и считается наиболее совершенной в мире, не сможет перехватить такие ракеты.
Помимо скрытности российской ракеты, ее отличает феноменально высокая скорость, усиливая эффективность вооружения. Отмечается, что новая российская ракета способна долететь до Вашингтона.
В материале отмечается, что российская сторона существенно усилила активность разработок в этой сфере после того, как руководство Соединенных Штатов отказалось о "Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III).
Авторы также напомнили, что российским Ракетным войскам стратегического назначения уже дан приказ за три года заменить девятнадцать видов управляемых ракет на модели последних разработок, включая комплексы "Сармат", "Авангард" и "Ярс". Когда-то они считались "чудом", а на сегодняшний день их уже активно испытывают и передают на вооружение армии РФ. Скоро их число составит 850, отмечает портал.
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