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В Китае новое российское оружие сочли более страшным, чем ядерная бомба


10:55
В Китае новое российское оружие сочли более страшным, чем ядерная бомбаФото: relrus.ru

"Шедевром российской армии" назвали китайские эксперты ракетный комплекс "Авангард".

Боевые характеристики этого вооружения свидетельствуют о том, что его следует считать еще более устрашающим, "чем ядерная бомба", пишет портал Sina.

Авторы полагают, что перевооружение российской армии на комплексы "Авангард", "Сармат" и "Ярс", дальностью полета ракет которых превышает 10 тыс. км, способно поставить Соединенные Штаты "в безвыходное положение". В публикации говорится о том, что американская ПВО, хоть и считается наиболее совершенной в мире, не сможет перехватить такие ракеты.

Помимо скрытности российской ракеты, ее отличает феноменально высокая скорость, усиливая эффективность вооружения. Отмечается, что новая российская ракета способна долететь до Вашингтона.

В материале отмечается, что российская сторона существенно усилила активность разработок в этой сфере после того, как руководство Соединенных Штатов отказалось о "Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III).

Авторы также напомнили, что российским Ракетным войскам стратегического назначения уже дан приказ за три года заменить девятнадцать видов управляемых ракет на модели последних разработок, включая комплексы "Сармат", "Авангард" и "Ярс". Когда-то они считались "чудом", а на сегодняшний день их уже активно испытывают и передают на вооружение армии РФ. Скоро их число составит 850, отмечает портал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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