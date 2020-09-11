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Глава Rio Tinto покидает пост из-за скандала с древними пещерами Австралии


11.9.2020 14:24
Аборигены в АвстралииФото: vk.com
Аборигены в Австралии

Главный исполнительный директор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак покинет свой пост не позднее, чем 31 марта следующего года, информирует пресс-служба одной из самых крупных горнодобывающих компаний мира. Решение было принято на фоне скандала, связанного с разрушением древних пещер в Австралии.

Глава Rio Tinto проработал в этом качестве более четырех лет. Вместе с ним свои должности покинет еще целый ряд руководящих сотрудников компании.

Руководство Rio Tinto подвергли резкой критике после того, как в минувшем мае были разрушены сразу две пещеры в регионе Пилбара в Западной Австралии. Природные объекты представляли большую ценность для местных коренных жителей. Учитывая резонанс, в августе администрация компании объявила о том, что будут урезаны премии трем топ-менеджерам, в том числе, CEO.

В то же время в компании начали искать нового кандидата на пост руководителя. В случае, если он будет утвержден до 31 марта, Жан-Себастьян Жак уйдет с должности сразу после назначения нового директора, указано в пресс-релизе, который цитирует агентство "Интерфакс".

Известно также, что свои посты покинут еще несколько представителей руководства Rio Tinto, в частности, гендиректор железорудного подразделения компании Крис Солсбери, его уход запланирован на 31 декабря 2020 года. На время его заменит Иван Велла (сейчас он руководит организацией портовых и железнодорожных услуг в указанном подразделении).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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