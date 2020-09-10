Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В российских магазинах могут ввести двойные ценники

09:01

Фото: vk.com



В России могут ввести двойные ценники, на которых будут указаны не только стоимость товара, но и его вес и объем. Соответствующее предложение направил в Минпромторг Союз потребителей РФ, пишут "Известия".



Со ссылкой на документ отмечается, что новые меры лишат продавцов возможности вводить в заблуждение покупателей. В случае, если российские магазины обяжут ввести новые ценники, на них будет указываться не только цена продукта, но и его вес и объем.



В Союзе потребителей подчеркнули, что такая практика уже распространена на территории Европы При этом в магазинах указывают не только стоимость пол-литровой бутылки молока, которую можно увидеть на прилавке, но и цену за один литр. В настоящее время отечественные ритейлеры имеют возможность сами определять, в каком виде они указывают цену - в виде стоимости единицы продукта либо за его конкретный вес.



Пункт о двойных ценниках предлагают включить в проект новых правил розничной торговли, который ранее уже был разработан в рамках регуляторной гильотины. Министерство информировало об окончании составления документа, сейчас он находится на этапе общественных слушаний.



Минпромторг также предлагает не делать обязательными для магазинов книги жалоб и предложений, а также запретить регионам устанавливать ограничения на оборот продуктов и создать перечень невозвратных товаров при онлайн-торговле. Кроме того, предполагается ввести запрет на фотографирование книг в магазинах до их приобретения.



Предполагается, что ряд изменений в торговой сфере вступи в силу уже с начала следующего года.



Автор: Злата Богатова

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