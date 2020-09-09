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В Сургуте при столкновении катера и баржи погибли 4 человека


06:21
В Сургуте при столкновении катера и баржи погибли 4 человекаФото: smi2.net

Среди жертв ЧП, случившегося в Сургуте, был 65-летний Владимир Зятьков, являющийся так называемым вором в законе, передают российские СМИ.

Вместе с ним на борту катера находились еще несколько человек.

По данным региональных СМИ, в результате столкновения лодки и баржи погибли четыре человека мужчины 1954 и 1970 г.р. и женщины 1981 и 1986 г.р. В числе пострадавших, сообщает со ссылкой на местные экстренные службы telegram-канал 112, двое мужчин 1978 г.р., женщина 1973 г.р. и трехлетний ребенок.

Согласно имеющимся на этот час сведениям, катер врезался в баржу, которая в тот момент стояла у берега реки Черной. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечается, что причиной столкновения могла стать оплошность водителя катера. Предположительно, в темное время суток, следуя на большой скорости, он не заметил пришвартованную баржу, когда приближался к берегу.

Известно также, что среди жертв трагического происшествия был 65-летний вор в законе Владимир Зятьков, который отдыхал в кругу семьи. Как пишет СИА-ПРЕСС, представитель криминального мира был коронован еще в 1992 году, и в последующие годы ни разу не привлекался к уголовной ответственности, хотя считался одним из наиболее влиятельных людей в Западной Сибири.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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