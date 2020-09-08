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В Италии в третий раз сбежал из тюрьмы серийный убийца


12:37
В Италии в третий раз сбежал из тюрьмы серийный убийцаФото: vk.com

Правоохранительные органы Италии разыскивают Джузеппе Мастини, который уже в третий раз бежал из тюрьмы.

ЧП случилось во время однодневного освобождения из учреждения строгого режима в Сардинии, пишут зарубежные СМИ.

Серийный убийца в прошлом был приговорен судом к наказанию в виде пожизненного заключения, передает ANSA. По данным агентства, целый ряд тяжких преступлений Джузеппе Мастини совершил еще на рубеже 70-80-х годов прошлого века.

Мужчина был признан виновным в убийствах и похищениях людей, а также совершении краж. В первый раз Мастини сбежал из тюрьмы в 1987 году, не вернувшись туда после временного освобождения. В течение двух лет, пока он числился в розыске, злоумышленник успел убить сотрудника полиции и взять в заложники девушку.

Второй побег произошел летом в июне 2017-го, когда пойманного и вновь осужденного преступника направили в исправительное учреждение на севере страны.

После того, как 60-летний Мастини снова оказался на свободе, власти выразили намерение пересмотреть условия выдачи разрешений на временное освобождение. Кроме того, в Министерстве юстиции Италии проведут проверку того, как оформлялись такие разрешения для беглого арестанта.

Автор: Злата Богатова

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