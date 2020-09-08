|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Италии в третий раз сбежал из тюрьмы серийный убийца
12:37
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Италии разыскивают Джузеппе Мастини, который уже в третий раз бежал из тюрьмы.
ЧП случилось во время однодневного освобождения из учреждения строгого режима в Сардинии, пишут зарубежные СМИ.
Серийный убийца в прошлом был приговорен судом к наказанию в виде пожизненного заключения, передает ANSA. По данным агентства, целый ряд тяжких преступлений Джузеппе Мастини совершил еще на рубеже 70-80-х годов прошлого века.
Мужчина был признан виновным в убийствах и похищениях людей, а также совершении краж. В первый раз Мастини сбежал из тюрьмы в 1987 году, не вернувшись туда после временного освобождения. В течение двух лет, пока он числился в розыске, злоумышленник успел убить сотрудника полиции и взять в заложники девушку.
Второй побег произошел летом в июне 2017-го, когда пойманного и вновь осужденного преступника направили в исправительное учреждение на севере страны.
После того, как 60-летний Мастини снова оказался на свободе, власти выразили намерение пересмотреть условия выдачи разрешений на временное освобождение. Кроме того, в Министерстве юстиции Италии проведут проверку того, как оформлялись такие разрешения для беглого арестанта.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|