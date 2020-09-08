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Тихановская обратилась к россиянам
11:56
Фото: belsat.eu
Белорусская оппозиция не борется с Россией, заявила Светлана Тихановская.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии записала видеообращение, адресованное россиянам, в котором дала оценку последним событиям в своей стране.
Борьба, которую последний месяц ведут белорусы за собственные права, не была и не будет в будущем нацелена против России, подчеркнула Светлана Тихановская. По ее словам, участники протестных акций требуют лишь ухода с поста президента РБ Александра Лукашенко и проведения новых выборов, которые будут честными.
Экс-кандидат в президенты Беларуси отметила, что ее сограждане также добиваются прекращения репрессий в отношении политзаключенных и их освобождения. Кроме того, митингующие настаивают на расследовании "преступлений, совершенных властями".
При этом оппозиционное движение в Белоруссии никогда "не было борьбой против России". Заявив об этом, Тихановская призвала россиян не верить "пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное".
Ранее в Минске пропал еще один член президиума КС оппозиции. Предположительно, Максим Знак мог быть задержан, как и Мария Колесникова.
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