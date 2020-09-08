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Власти США могут ввести дополнительные санкции против Белоруссии
08:23
Фото: worldenergynews.gr
В заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, которое сегодня было распространено пресс-службой Госдепартамента, подчеркивается, что Вашингтон совместно с союзниками уже рассматривает "возможность введения дополнительных адресных санкций против Белоруссии".
Речь идет о мерах, направленных на всех, "кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям" в отношении белорусского народа.
Американские власти также в очередной раз обратились к Минску с призывом остановить "насилие по отношению к собственному народу", а также выпустить на свободу "всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова". В тексте подчеркивается, что властям необходимо "начать конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества".
Глава Госдепа выразил обеспокоенность сведениями "о похищении" и "попытках принудительного выдворения за границу, на Украину" Марии Колесниковой и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Вашингтон в связи с этим напоминает Минску "об ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных".
Ранее соратники Марии Колесниковой, входящей в президиум Координационного совета оппозиции, смогли узнать ее местонахождение. Как стало известно, после того, как ее привезли к границе с Украиной, она порвала паспорт, чтобы не покидать территорию Белоруссии. Сразу после этого ее задержали и доставили в расположение Мозырского погранотряда в Гомельской области, который находится в населенном пункте Прудок Мозырского района.
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