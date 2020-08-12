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СМИ: В Минске похитили Марию Колесникову


14:09
СМИ: В Минске похитили Марию КолесниковуФото: livejournal.com

Сегодня в центре Минска несколько мужчин в штатском усадили в автобус и увезли в неизвестном направлении лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову.

По словам женщины, которая стала невольной свидетельницей случившегося, она побоялась доставать телефон, чтобы снять происходящее.

Как передают белорусские СМИ, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, ранее входившая в команду Виктора Бабарико, пропала в центре Минска сегодня утром.

По словам очевидцев, примерно в 10:05, когда соратница экс-кандидата на пост президенты Беларуси Светланы Тихановской находилась возле Национального художественного музея Колесникову, к ней подошли несколько мужчин в штатском. Лица их закрывали маски. Усадив лидера оппозиции в микроавтобус "Соболь" с надписью "Связь", они увезли ее в неизвестном направлении.

В настоящее время телефон Марии Колесниковой остается доступным, однако трубку она не снимает, уточняет портал TUT.BY. Местонахождение и судьба члена Координационного совета оппозиции пока остаются неизвестными.

В МВД Беларуси отрицают задержание Колесниковой, однако ее соратники выражают уверенность в том, что она была увезена силовиками Кроме того, сегодня в Белоруссии также внезапно пропали еще два представителя КС, отметили в президиуме объединения.

Автор: Злата Богатова

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