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В Берлине заявили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному


08:28
В Берлине заявили о согласовании запроса Генпрокуратуры по НавальномуФото: clients-cdnnow.ru

Запрос о правовой помощи, поступивший ранее со стороны РФ, будет удовлетворен, пояснил глава МИД Германии Хайко Маас.

По словам министра, в Берлине не видят никаких причин для препятствия этому.

Германская сторона может передать России сведения, касающиеся оппозиционера Алексея Навального, который остается в состоянии комы. Вместе с тем, постоянно поступает новая информация, продолжаются расследования, отметил глава дипломатического ведомства ФРГ.

По словам Хайко Мааса, российского оппозиционера лечат, а также проверяют, остались ли в его организме токсические вещества. Даты отправки данных, сказал глава МИД ФРГ, необходимо согласовывать со специалистами клиники "Шарите" в Берлине, где оказывают помощь Навальному. Кроме того, результаты исследований включают в себя различные персональные данные. Передача их не представляется возможной без разрешения пациента.

Ранее Маас заявил о том, что Кремль должен участвовать в расследовании инцидента. Однако в РФ по итогам проверки не выявили ничего, что могло бы послужить основанием для возбуждения уголовного дела. В связи с этим еще в конце августа Генпрокуратурой был направлен запрос Германии о сведениях, которым располагают немецкие медики. Генеральная прокуратура также запросила информацию о том, какими лекарствами Навального сейчас лечат в Берлине.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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