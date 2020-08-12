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Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии


20:20
Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемииФото: vk.com

Мировому сообществу стоит лучше подготовиться к новым пандемиям, подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по сути, вспышки различных болезней представляют собой неотъемлемую часть жизни.

Вслед за нынешней пандемией заболевания, которое вызывается новым коронавирусом, придут и другие. Поэтому миру стоит заранее как можно лучше подготовиться к предстоящим испытаниям, указал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Глава всемирной организации говорил на эту тему в ходе брифинга, состоявшегося сегодня, 7 сентября, в Женеве, передает ТАСС.

Гендиректор ВОЗ сказал, что продолжающаяся сейчас пандемия COVID-19 "учит всех множеству уроков". В частности, пояснил он, необходимо понять, "что здоровье - это не предмет роскоши для тех, кто может его себе позволить". Здоровье является необходимостью и человеческим правом.

В своей речи Тедрос Аданом Гебрейесус также указал на то, что система здравоохранения представляет собой базу стабильности - "общественной, экономической и политической". А это значит, что необходимо инвестировать в сферу предотвращения и своевременного выявления болезней, реагирования на их возникновение.

Ранее Индия, где за минувшие сутки было выявлено еще 90 802 инфицированных коронавирусом, вышла на второе место в мире по числу зараженных. В общей сложности в стране заболели уже 4 204 613 человек. Бразилия, где зарегистрировали 4 137 521 зараженных, оказалась на третьем месте. Лидерство по этому показателю сохраняют Соединенные Штаты, на территории которых было зафиксировано 6 275 775 положительных тестов на Covid-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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