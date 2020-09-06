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Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
09:05
Фото: smi2.net
За минувшие сутки в Индии было выявлено еще 90 802 человек, инфицированных коронавирусом, и это стало рекордно высоким показателем за день.
На сегодняшний день в стране число зараженных составляет 4 204 613 человек, сообщает министерство здравоохранения и благосостояния семьи.
С учетом последней статистики Индия оказалась на втором месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом, обогнав Бразилию, где выявили 4 137 521 заболевших. Лидерство по этому показателю сохраняют Соединенные Штаты, на территории которых было зафиксировано 6 275 775 положительных тестов на Covid-19.
Судя по данным, размещенным на портале Worldometers.info, за последние сутки в США и Бразилии соответственно было выявлено около 31 тыс. и 14,6 тыс. новых случаев заражения. На их фоне ситуация в Индии, где за минувший день количество инфицированных возросло более чем на 90 тыс., выглядит катастрофической.
Отмечается также, что в Индии за последний день число летальных исходов среди пациентов с подтвержденным Covid-19 составило более тысячи. Всего же в стране с начала пандемии скончались уже почти 72 тыс. инфицированных.
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