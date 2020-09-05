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СМИ: Под Рязанью учитель мастурбировал на уроке


20:21
СМИ: Под Рязанью учитель мастурбировал на урокеФото: voskhodinfo.su

Следственные органы Рязанской области приступили к проверке по факту информации, появившейся в СМИ, о педагоге, который мастурбировал во время урока. По данным прессы, в классе в тот момент находилась единственная ученица 7-го класса, которая записала соответствующее видео.

После того, как в Сети появились кадры с занимавшемся мастурбацией на уроке педагогом, следственные органы приступили к проверке. В СМИ распространились сообщения об аресте 54-летнего учителя, однако официального подтверждения этого пока не последовало.

ЧП случилось в Ключанской средней школе Кораблинского района Рязанской области. Девочка стала невольным свидетелем того, как педагог мастурбировал прямо во время занятия. Уточняется, что единственная ученица седьмого класса в тот момент находилась в помещении вдвоем с учителем.

Информация о произошедшем уточняется.

Автор: Злата Богатова

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