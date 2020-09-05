|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Назван самый несчастливый возраст
5.9.2020 22:07
Фото: livejournal.com
Исследователи выяснили, когда люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Ученые пришли к выводу, что под влиянием биохимических процессов и гормонального фона многие испытывают такие ощущения в период 47-48 лет.
Исследование проводили ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США), передает РИА Новости.
Специалисты пришли к выводу, что жителей развитых стран как правило начинают ощущать глубокое уныние в 47 лет. При этом в развивающихся государствах такой период отмечается у людей спустя два месяца после того, как им исполняется 48 лет.
Отмечается, что в России, Китае и Мексике подобный период, когда люди могут ощущать себя несчастными, обычно наступает уже в 43 года.
Выводы ученых основаны на изучении данных, которые были собраны в 132 странах. Чтобы определить уровень счастья у жителей различных государств мира, специалисты проводили опрос.
Оказалось, что кривая счастья визуально напоминает латинскую букву U, и пик хорошего состояния приходится на периоды 18-20 и 70 лет. Исследователи выяснили, что уровень удовлетворенности жизнью начинает незначительно снижаться примерно в возрасте 28-30 лет. Обратно же он поднимается лишь после 60 лет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|