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Назван самый несчастливый возраст


5.9.2020 22:07
Назван самый несчастливый возрастФото: livejournal.com

Исследователи выяснили, когда люди чувствуют себя наиболее несчастными.

Ученые пришли к выводу, что под влиянием биохимических процессов и гормонального фона многие испытывают такие ощущения в период 47-48 лет.

Исследование проводили ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США), передает РИА Новости.

Специалисты пришли к выводу, что жителей развитых стран как правило начинают ощущать глубокое уныние в 47 лет. При этом в развивающихся государствах такой период отмечается у людей спустя два месяца после того, как им исполняется 48 лет.

Отмечается, что в России, Китае и Мексике подобный период, когда люди могут ощущать себя несчастными, обычно наступает уже в 43 года.

Выводы ученых основаны на изучении данных, которые были собраны в 132 странах. Чтобы определить уровень счастья у жителей различных государств мира, специалисты проводили опрос.

Оказалось, что кривая счастья визуально напоминает латинскую букву U, и пик хорошего состояния приходится на периоды 18-20 и 70 лет. Исследователи выяснили, что уровень удовлетворенности жизнью начинает незначительно снижаться примерно в возрасте 28-30 лет. Обратно же он поднимается лишь после 60 лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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