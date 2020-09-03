Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Spiegel: Следы яда были найдены на коже Навального

17:47

Фото: smi2.net



Германские специалисты, продолжающие проводить исследования, выявили следы отравляющего вещества на бутылке Алексея Навального, передает журнал Spiegel.



Со ссылкой на правительственные источники отмечается, что яд, схожий с "Новичком", был также обнаружен в крови, моче и на коже российского оппозиционера.



Исследования проводят военные токсикологи из Института фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене. В публикации отмечается, что выводы экспертов были оглашены во время совещания с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, вице-канцлера Олафа Шольца, а также руководителями МИД, МВД и Минюста Германии. Кроме того, на встрече присутствовали координирующий деятельность спецслужб Хельге Браун и ряд других высокопоставленных представителей властей.



С выводами коллег присутствующих знакомил один из специалистов Бундесвера, сообщает Spiegel​​​​​. Представляя итоги работы, он подчеркнул, что "яд относится к группе "Новичок", и это не вызывает сомнений у экспертов.



Следы отравляющего вещества были выявлены не только в организме Алексея Навального, но и на его коже. Кроме того, яд был найден на поверхности бутылки, которую оппозиционер брал с собой в поездку. Емкость была якобы передана берлинским специалистам близкими политика. По мнению специалистов, следы на бутылке могли остаться из-за того, что он пил из нее, уже "будучи отравленным".



В публикации подчеркивается, что все участники совещания были по-настоящему шокированы тем, что выяснили немецкие военные токсикологи.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что страны, входящие в альянс, ведут обсуждения по поводу возможного принятия мер в связи с госпитализацией Алексея Навального. Пока еще не известно, какой характер они будут носить. Вместе с тем, союзники пришли к общему мнению, что России следует раскрыть все детали программы производства отравляющих веществ группы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).



Автор: Злата Богатова

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