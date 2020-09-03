Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter НАТО требует от Москвы раскрыть программу производства «Новичка»

15:20

Фото: fraza.ua



Государства НАТО ведут обсуждения по поводу возможного принятия мер в связи с госпитализацией Алексея Навального.



Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пока еще нельзя определенно сказать, какими именно они будут.



По словам генсека Нато Йенса Столтенберга, страны НАТО пришли ко мнению о том, что России следует раскрыть все детали программы производства отравляющих веществ группы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом глава организации заявил после внепланового заседания Североатлантического совета, в котором принимали участие представители государств блока.



Ситуация с госпитализацией Алексея Навального обсуждалась на уровне послов, пояснил Столтенберг. По его словам, власти РФ должны в полном объеме "сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием". Назвав инцидент "атакой", генсек НАТО подчеркнул, что все причастные к случившемуся должны быть привлечены к ответственности.



Кроме того, Североатлантический альянс обращается к Москве с призывом раскрыть ОЗХО программу "Новичок", указал Столтенберг. Он также отметил, что члены НАТО сейчас обсуждают возможные меры в связи с инцидентом. Но на данный момент еще нельзя с точностью сказать, какой характер они будут иметь.



Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил о том, что у российского оппозиционера Алексея Навального были проблемы с питанием, следствием которого могли стать нарушения пищеварения. Они возникли "еще за пять-семь дней" до того, как политик попал в больницу. По словам Сабаева, оппозиционер сидел на диетах.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 154

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17:47 Spiegel: Следы яда были найдены на коже Навального

Spiegel: Следы яда были найдены на коже Навального 13:24 Байден намерен разобраться с Тибетом, если станет президентом

Байден намерен разобраться с Тибетом, если станет президентом 04:38 На переговорах в США сербы отказались признать независимость Косова

На переговорах в США сербы отказались признать независимость Косова 3.9.2020 19:15 Лукашенко назвал сфальсифицированным заявление Берлина об отравлении Навального

Лукашенко назвал сфальсифицированным заявление Берлина об отравлении Навального 3.9.2020 13:22 Песков: отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгодным