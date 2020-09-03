ИнтерНовости - новости в стране и мире
ФСБ задержала участников сообщества, готовивших массовые убийства
ФСБ задержала участников сообщества, готовивших массовые убийства
На переговорах в США сербы отказались признать независимость Косова
На переговорах в США сербы отказались признать независимость Косова
Коппола анонсировал выход новой версии «Крестного отца 3»
Коппола анонсировал выход новой версии «Крестного отца 3»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Spiegel: Следы яда были найдены на коже НавальногоSpiegel: Следы яда были найдены на коже Навального
В центре Тбилиси произошел взрыв, погиб человекВ центре Тбилиси произошел взрыв, погиб человек
НАТО требует от Москвы раскрыть программу производства «Новичка»НАТО требует от Москвы раскрыть программу производства «Новичка»
В Бейруте под завалами обнаружили признаки жизниВ Бейруте под завалами обнаружили признаки жизни
Коппола анонсировал выход новой версии «Крестного отца 3»Коппола анонсировал выход новой версии «Крестного отца 3»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

НАТО требует от Москвы раскрыть программу производства «Новичка»


15:20
НАТО требует от Москвы раскрыть программу производства «Новичка»Фото: fraza.ua

Государства НАТО ведут обсуждения по поводу возможного принятия мер в связи с госпитализацией Алексея Навального.

Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пока еще нельзя определенно сказать, какими именно они будут.

По словам генсека Нато Йенса Столтенберга, страны НАТО пришли ко мнению о том, что России следует раскрыть все детали программы производства отравляющих веществ группы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом глава организации заявил после внепланового заседания Североатлантического совета, в котором принимали участие представители государств блока.

Ситуация с госпитализацией Алексея Навального обсуждалась на уровне послов, пояснил Столтенберг. По его словам, власти РФ должны в полном объеме "сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием". Назвав инцидент "атакой", генсек НАТО подчеркнул, что все причастные к случившемуся должны быть привлечены к ответственности.

Кроме того, Североатлантический альянс обращается к Москве с призывом раскрыть ОЗХО программу "Новичок", указал Столтенберг. Он также отметил, что члены НАТО сейчас обсуждают возможные меры в связи с инцидентом. Но на данный момент еще нельзя с точностью сказать, какой характер они будут иметь.

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил о том, что у российского оппозиционера Алексея Навального были проблемы с питанием, следствием которого могли стать нарушения пищеварения. Они возникли "еще за пять-семь дней" до того, как политик попал в больницу. По словам Сабаева, оппозиционер сидел на диетах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В России за сутки выявили свыше 5 тыс. новых случаев COVID-19В России за сутки выявили свыше 5 тыс. новых случаев COVID-19
Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с нарушениями питанияОмский токсиколог связал госпитализацию Навального с нарушениями питания
Ефремов признал вину в смертельном ДТПЕфремов признал вину в смертельном ДТП
Суд отказал россиянке в самом дорогом в мире лекарстве для ее ребенкаСуд отказал россиянке в самом дорогом в мире лекарстве для ее ребенка
В Екатеринбурге еще одна школа из-за COVID-19 переведена на «удаленку»В Екатеринбурге еще одна школа из-за COVID-19 переведена на «удаленку»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru