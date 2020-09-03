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НАТО требует от Москвы раскрыть программу производства «Новичка»
15:20
Фото: fraza.ua
Государства НАТО ведут обсуждения по поводу возможного принятия мер в связи с госпитализацией Алексея Навального.
Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пока еще нельзя определенно сказать, какими именно они будут.
По словам генсека Нато Йенса Столтенберга, страны НАТО пришли ко мнению о том, что России следует раскрыть все детали программы производства отравляющих веществ группы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом глава организации заявил после внепланового заседания Североатлантического совета, в котором принимали участие представители государств блока.
Ситуация с госпитализацией Алексея Навального обсуждалась на уровне послов, пояснил Столтенберг. По его словам, власти РФ должны в полном объеме "сотрудничать с ОЗХО и с независимым международным расследованием". Назвав инцидент "атакой", генсек НАТО подчеркнул, что все причастные к случившемуся должны быть привлечены к ответственности.
Кроме того, Североатлантический альянс обращается к Москве с призывом раскрыть ОЗХО программу "Новичок", указал Столтенберг. Он также отметил, что члены НАТО сейчас обсуждают возможные меры в связи с инцидентом. Но на данный момент еще нельзя с точностью сказать, какой характер они будут иметь.
Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил о том, что у российского оппозиционера Алексея Навального были проблемы с питанием, следствием которого могли стать нарушения пищеварения. Они возникли "еще за пять-семь дней" до того, как политик попал в больницу. По словам Сабаева, оппозиционер сидел на диетах.
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