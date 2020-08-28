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Коппола анонсировал выход новой версии «Крестного отца 3»


14:15
Коппола анонсировал выход новой версии «Крестного отца 3»Фото: vk.com

По словам знаменитого американского кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы, он собирается выпустить новую версию ленты "Крестный отец 3".

Как передает The Film Stage, обновленный вариант в большей степени будет соответствовать авторскому видению кинематографиста.

Режиссер пояснил, что им уже были созданы для новой версии финала начало и конец. Кроме того, Фрэнсис Форд Коппола принял решение изменить ряд сцен и музыкальное оформление, а также восстановил некоторые кадры.

В результате получилось "более подходящее завершение" фильмов "Крестный отец" и "Крестный отец 3", — рассказал кинематографист.

Предполагается, что третья часть культовой ленты в ограниченный прокат выйдет в декабре этого года. Впоследствии ее выпустят и на цифровых платформах.

Сюжет фильма будет посвящен тому, как Майкл Корлеоне (Аль Пачино) пытается перейти к легальной деятельности, одновременно подыскивая подходящего преемника собственной империи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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