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Коппола анонсировал выход новой версии «Крестного отца 3»
14:15
Фото: vk.com
По словам знаменитого американского кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы, он собирается выпустить новую версию ленты "Крестный отец 3".
Как передает The Film Stage, обновленный вариант в большей степени будет соответствовать авторскому видению кинематографиста.
Режиссер пояснил, что им уже были созданы для новой версии финала начало и конец. Кроме того, Фрэнсис Форд Коппола принял решение изменить ряд сцен и музыкальное оформление, а также восстановил некоторые кадры.
В результате получилось "более подходящее завершение" фильмов "Крестный отец" и "Крестный отец 3", — рассказал кинематографист.
Предполагается, что третья часть культовой ленты в ограниченный прокат выйдет в декабре этого года. Впоследствии ее выпустят и на цифровых платформах.
Сюжет фильма будет посвящен тому, как Майкл Корлеоне (Аль Пачино) пытается перейти к легальной деятельности, одновременно подыскивая подходящего преемника собственной империи.
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