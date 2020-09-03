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ФСБ задержала участников сообщества, готовивших массовые убийства


11:45
ФСБ задержала участников сообщества, готовивших массовые убийстваФото: uk38.ru

Как стало известно, один из молодых людей, которые были задержаны ФСБ по подозрению в подготовке массовых убийств, собирался совершить теракт 1 сентября.

Представители спецслужбы показали фрагмент переписки, где он сообщает, что планирует взорвать бомбу во время школьной линейки.

После задержания тринадцати подозреваемых Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ распространил видематериал, где, в частности, можно увидеть переписку одного из подозреваемых. По словам задержанного молодого человека, он уже собрал четыре бомбы и собирается прийти с ними на линейку 1 сентября. Он уточняет, что намеревается осуществить теракт в собственной школе, когда там будут отмечать День знаний, добавляя, что рассчитывает на гибель примерно ста человек.

В ходе обысков, которые проводились по месту проживания задержанных, силовики нашли разнообразное оружие, включая пистолеты, а также кастеты, гильзы, порох. Кроме того, были обнаружены керосин, поражающие элементы для кустарно изготовленных бомб и элементы предполагаемых взрывных устройств.

Дома у одного из подростков нашли фотографию класса. Большинство запечатленных на снимке людей были перечеркнуты. Молодой человек также хранил рукописные инструкции по созданию бомб.

Представители ФСБ пояснили, что одиннадцать из тринадцати молодых людей входили в закрытое сообщество в одной из соцсетей. Отмечается, что задержанные намеревались совершить нападения с использованием кустарно изготовленных самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, а также холодного оружия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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