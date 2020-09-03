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В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России»


3.9.2020 19:51
В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России»Фото: kam24.ru

Сегодня, 3 сентября, в центре Москвы был задержан Андрей Пивоваров, являющийся исполнительным директором "Открытой России".

Как рассказала координатор организации Татьяна Усманова, это произошло в районе Петровки.

По словам Усмановой, к Пивоварову в центре Москвы подошли четыре человека, после чего он был доставлен в ОВД "Тверское". На данный момент известно, что правоохранительные органы задержали главу организации по ст. 20.2 КоАП, которая подразумевает нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга или демонстрации.

За какое именно правонарушение задержали Пивоварова, пока не уточняется. Усманова пояснила, что его оставят в полиции на ночь. Завтра состоится судебное заседание.

Андрей Пивоваров является представителем кампании "НЕТ!", участники которой настроены против несения в Конституцию поправок. Изменения ранее были приняты по итогам общероссийского голосования.

Ранее стало известно о коллективном иске, который был подан в Верховный суд. Заявители, в том числе, Пивоваров, пытаются оспорить постановление Центризбиркома, согласно которому был утвержден порядок проведения плебисцита. В поддержку этого иска ранее удалось собрать свыше 42 тыс. подписей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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