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В Мексике на похоронах мотоциклиста убили 8 человек


3.9.2020 14:36
В Мексике на похоронах мотоциклиста убили 8 человекФото: voskhodinfo.su

По меньшей мере восемь человек стали жертвами стрельбы, которая произошла во время панихиды в мексиканском городе Куернавака.

Как сообщает Синьхуа, нападавших было несколько, они приехали к месту проведения траурной церемонии на автомобилях.

ЧП случилось во время похорон мотоциклиста, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Родственники и близкие стояли у гроба, прощаясь с покойным, когда к ним подъехали несколько вооруженных злоумышленников.

Нападавшие открыли огонь по участникам траурной церемонии, ранив более двадцати человек. Восемь пострадавших от полученных ранений скончались на месте, еще четырнадцать были госпитализированы.

Сведений о том, что могло стать мотивом преступления, пока нет. Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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