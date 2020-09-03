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В Мексике на похоронах мотоциклиста убили 8 человек
3.9.2020 14:36
Фото: voskhodinfo.su
По меньшей мере восемь человек стали жертвами стрельбы, которая произошла во время панихиды в мексиканском городе Куернавака.
Как сообщает Синьхуа, нападавших было несколько, они приехали к месту проведения траурной церемонии на автомобилях.
ЧП случилось во время похорон мотоциклиста, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Родственники и близкие стояли у гроба, прощаясь с покойным, когда к ним подъехали несколько вооруженных злоумышленников.
Нападавшие открыли огонь по участникам траурной церемонии, ранив более двадцати человек. Восемь пострадавших от полученных ранений скончались на месте, еще четырнадцать были госпитализированы.
Сведений о том, что могло стать мотивом преступления, пока нет. Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.
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