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Трамп собирается лишить финансирования города, участвовавшие в беспорядках


07:37
Трамп собирается лишить финансирования города, участвовавшие в беспорядкахФото: vk.com

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому государственного финансирования могут быть лишены некоторые американские города.

Как информирует пресс-служба Белого дома, речь идет о Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле и Портленде.

По мнению американского президента, власти указанных городов не предприняли должных мер против "анархии, насилия и разрушений". Потому Дональд Трамп собирается лишить их федерального финансирования.

В соответствующем меморандуме, который был распространен Белым домом, приводятся слова президента, заявившего о том, что его "администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов". Уточняется, что речь идет о финансировании городов, власти которых позволяют им "превратиться в зоны беззакония".

В документе подчеркивается, что города, во главе которых находятся демократы, отказывались от предложений Трампа использовать Нацгвардию для подавления беспорядков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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