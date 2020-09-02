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В Кисловодске женщина на внедорожнике насмерть сбила годовалого ребенка


2.9.2020 19:07
В Кисловодске женщина на внедорожнике насмерть сбила годовалого ребенкаФото: vk.com

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагического происшествия в Кисловодске, где после ДТП скончался годовалый мальчик.

По данным УГИБДД по Ставропольскому краю, авария произошла примерно в 16:30 на улице Чайковского.

К настоящему времени установлено, что 39-летняя женщина на автомобиле BMW X5 двигалась по внутридомовой территории и не справилась с управлением. Находясь на извилистой дороге, внедорожник сначала наехал на бордюр, пробив два колеса.

Затем машина врезалась в припаркованную возле дома Toyota, после чего водтель совершила наезд на маленького ребенка. Мальчик гулял во дворе вместе со своей мамой.

Пострадавшего малыша сразу же доставили в больницу. Примерно через час, несмотря на все усилия медиков, ребенок скончался в реанимации.

Прибывшим к месту ЧП автоинспекторам женщина пока не смогла дать никаких объяснений, пояснили в ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств трагедии, ведется опрос родителей и очевидцев аварии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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