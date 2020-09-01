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В Белоруссии находятся около 200 экстремистов, натренированных на Украине, заявил Лавров


18:09
Сергей Лавров и Владимир МакейФото: vk.com
Сергей Лавров и Владимир Макей

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на территории Белоруссии находятся около двухсот экстремистов, которые ранее проходили подготовку на Украине. Сейчас они активно продолжают провоцировать радикальные действия в Минске и других городах республики, а также "финансируют соответствующие мероприятия".

На эту тему глава российского внешнеполитического ведомства говорил во время совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Как заявил Сергей Лавров, в ряде российских СМИ распространились сообщения о мирных акциях протеста в Белоруссии. В публикациях отмечается, что "мирные люди, которые просто хотят быть услышанными", продолжают выходить на улицы городов.

Однако в Москве видят и знают "доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет". По словам Лаврова, речь идет о людях, к которым российские корреспонденты и представители других СМИ не имеют доступа. Вместе с тем, эти лица крайне заинтересованы в том, чтобы "мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль".

Российский министр отметил, что имеется подтвержденная информация о том, что такого рода деятельность ведется с территории Украины. В Белоруссии сейчас находятся представители целого ряда радикальных и экстремистских группировок, официально запрещенных в РФ, в частности, "Трезубец Степана Бандеры" и "Правый сектор". Данные организации,  не только продолжают провоцировать беспорядки и другие радикальные действия, но и оказывают финансовую поддержку.

Лавров пояснил, что на территории Украины созданы специальные лагеря, где такие экстремисты проходят подготовку, в том числе, в Волынской и Днепропетровской областях. По факту действий экстремистов, находящихся в Белоруссии, должны проводить работу спецслужбы, указал глава российского МИД.

Ранее в ООН сообщили о 450 задокументированных экспертами случаях пыток и жестокого обращения с людьми, которые были задержаны во время акций протестов в Минске и других городах Белоруссии. В публикации на сайте Управления Верховного комиссариата по правам человека (УВКПЧ) подчеркивалось, что белорусские власти "должны немедленно положить конец атмосфере безнаказанности".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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