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Дочь Кадырова назначена первым замминистра культуры Чечни
07:17
Фото: rl0.ru
Как указал глава Чечни, объясняя назначение Айшат Кадыровой на пост замминистра, его 21-летняя дочь уже обладает солидным опытом, в частности, под ее руководством проводились различные масштабные и сложные мероприятия, включая проекты, связанные со сферой культуры.
Рамзан Кадыров рассказал об этом в своем Telegram-канале.
На пост первого замминистра культуры Чечни по решению главы региона Рамзана Кадырова была назначена его 21-летняя дочь, являющаяся руководителем дома моды "Фирдаус". Объясняя свое решение, чеченский лидер пояснил, что у 21-летней Айшат Кадыровой есть достаточно большой опыт руководства различными масштабными проектами, а также другие заслуги в сфере культуры.
По словам Кадырова, его дочь, несмотря на юный возраст, успешно руководила модным домом, коллекции которого высоко ценятся по всему миру. Айшат уже смогла осуществить большое дело: через искусство показывались прекрасные традиции и обычаи, а также раскрывался неповторимый образ чеченской женщины.
Кроме того, Айшат Кадырова успела внести значительный вклад в развитие филармонии Чечни. По словам главы региона, его дочь оказывала поддержку как уже известным, так и начинающим артистам, а также эстрадным коллективам.
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