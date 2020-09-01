ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Бугульме застрелили бизнесмена, убившего двух грабителей в 2018 году
В Бугульме застрелили бизнесмена, убившего двух грабителей в 2018 году
Правительство РФ выделит на выплаты медработникам почти 22 млрд рублей
Правительство РФ выделит на выплаты медработникам почти 22 млрд рублей
Дочь Кадырова назначена первым замминистра культуры Чечни
 Дочь Кадырова назначена первым замминистра культуры Чечни
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Дочь Кадырова назначена первым замминистра культуры Чечни Дочь Кадырова назначена первым замминистра культуры Чечни
Меркель считает незаконными санкции США против «Северного потока - 2» Меркель считает незаконными санкции США против «Северного потока - 2»
В Анкаре осудили отправку Грецией военных на КастелоризоВ Анкаре осудили отправку Грецией военных на Кастелоризо
Правительство РФ выделит на выплаты медработникам почти 22 млрд рублейПравительство РФ выделит на выплаты медработникам почти 22 млрд рублей
Во Флориде найден мертвым автор хита I Like To Move It Эрик МориллоВо Флориде найден мертвым автор хита I Like To Move It Эрик Морилло

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Дочь Кадырова назначена первым замминистра культуры Чечни


07:17
Дочь Кадырова назначена первым замминистра культуры ЧечниФото: rl0.ru

Как указал глава Чечни, объясняя назначение Айшат Кадыровой на пост замминистра, его 21-летняя дочь уже обладает солидным опытом, в частности, под ее руководством проводились различные масштабные и сложные мероприятия, включая проекты, связанные со сферой культуры.

Рамзан Кадыров рассказал об этом в своем Telegram-канале.

На пост первого замминистра культуры Чечни по решению главы региона Рамзана Кадырова была назначена его 21-летняя дочь, являющаяся руководителем дома моды "Фирдаус". Объясняя свое решение, чеченский лидер пояснил, что у 21-летней Айшат Кадыровой есть достаточно большой опыт руководства различными масштабными проектами, а также другие заслуги в сфере культуры.

По словам Кадырова, его дочь, несмотря на юный возраст, успешно руководила модным домом, коллекции которого высоко ценятся по всему миру. Айшат уже смогла осуществить большое дело: через искусство показывались прекрасные традиции и обычаи, а также раскрывался неповторимый образ чеченской женщины.

Кроме того, Айшат Кадырова успела внести значительный вклад в развитие филармонии Чечни. По словам главы региона, его дочь оказывала поддержку как уже известным, так и начинающим артистам, а также эстрадным коллективам.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В РФ третий день увеличивается суточный прирост выявленных случаев COVID-19В РФ третий день увеличивается суточный прирост выявленных случаев COVID-19
Главу белорусских католиков Кондрусевича без объяснения причин не впускают в странуГлаву белорусских католиков Кондрусевича без объяснения причин не впускают в страну
В МИД РФ рассчитывают, что власти Турции сохранят свободный доступ в музей КариеВ МИД РФ рассчитывают, что власти Турции сохранят свободный доступ в музей Карие
США пригрозили Минску и Москве новыми санкциямиСША пригрозили Минску и Москве новыми санкциями
В Швеции после инцидента с сожжением Корана начались беспорядкиВ Швеции после инцидента с сожжением Корана начались беспорядки

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru