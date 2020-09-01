Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дочь Кадырова назначена первым замминистра культуры Чечни

07:17

Фото: rl0.ru



Как указал глава Чечни, объясняя назначение Айшат Кадыровой на пост замминистра, его 21-летняя дочь уже обладает солидным опытом, в частности, под ее руководством проводились различные масштабные и сложные мероприятия, включая проекты, связанные со сферой культуры.



Рамзан Кадыров рассказал об этом в своем Telegram-канале.



На пост первого замминистра культуры Чечни по решению главы региона Рамзана Кадырова была назначена его 21-летняя дочь, являющаяся руководителем дома моды "Фирдаус". Объясняя свое решение, чеченский лидер пояснил, что у 21-летней Айшат Кадыровой есть достаточно большой опыт руководства различными масштабными проектами, а также другие заслуги в сфере культуры.



По словам Кадырова, его дочь, несмотря на юный возраст, успешно руководила модным домом, коллекции которого высоко ценятся по всему миру. Айшат уже смогла осуществить большое дело: через искусство показывались прекрасные традиции и обычаи, а также раскрывался неповторимый образ чеченской женщины.



Кроме того, Айшат Кадырова успела внести значительный вклад в развитие филармонии Чечни. По словам главы региона, его дочь оказывала поддержку как уже известным, так и начинающим артистам, а также эстрадным коллективам.



Автор: Злата Богатова

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