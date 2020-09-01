Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Правительство РФ выделит на выплаты медработникам почти 22 млрд рублей

04:27

Фото: pkokprf.ru



На выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам, а также водителям автомобилей скорой помощи из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства в объеме около 22 млрд рублей.



Соответствующие распоряжения уже были подписаны главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.



Как указано в сообщении, которое размещено на официальном сайте правительства РФ, на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства будет направлено свыше 321 млн рублей, еще более 1,8 млрд рублей предназначено для работников социальных учреждений.



Ранее глава российского государства Владимир Путин отдал распоряжение оказать поддержку медицинским работникам и представителей социальной сферы. Выступая на заседании правительства, которое состоялось 27 августа, Михаил Мишустин поручил ускорить процесс перечисления денежных средств в регионы. В результате выплаты скорее дойдут до получателей.



Известно также, что Мишустин подписал распоряжение, согласно которому 34,3 млрд рублей будут выделены на детские выплаты. Денежные средства поступят в российские регионы, они предназначены для родителей, воспитывающих детей возраста от трех до семи лет.



Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах, начиная с 1 января 2020 года, которые получают семьи, где растут дети указанного возраста. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указывалось, что выплаты, размер которых составляет 50% регионального прожиточного минимума ребенка, предназначены для семей, где уровень среднедушевого дохода не более установленной в регионе величины прожиточного минимума на душу населения.



Автор: Злата Богатова

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