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Избитый в Москве антифашист Сутуга скончался в больнице
1.9.2020 21:04
Фото: vk.com
В реанимационном отделении столичного НИИ имени Склифосовского скончался антифашист и анархист Алексей Сутуга.
Активиста около недели назад госпитализировали после уличной драки, передают российские СМИ.
Как сообщает объединение "Автономное действие", несмотря на все усилия медиков, избитый Алексей Сутуга скончался от полученных в драке травм.
По данным РЕН ТВ, инцидент случился поздним вечером 22 августа на Спартаковской площади, когда на Сутугу напали сразу четверо мужчин. После этого активиста госпитализировали с тяжелыми травмами, включая переломы костей черепа.
Столичная полиция уже задержала четверых подозреваемых в нападении. Причастными к драке могут быть молодые люди возраста 18-27 лет, уточняется со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Москвы. Задержанные уже начали давать признательные показания.
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