Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин создал резерв правоохранителей по просьбе Лукашенко

14:13

Фото: aif.ru



Как отметил российский президент Владимир Путин, созданный по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко резерв правоохранителей "не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля".



Глава РФ говорил на эту тему в интервью Сергею Брилеву.



Фрагмент беседы с президентом РФ показали в эфире передачи "60 минут", которая выходит на телевизионном канале "Россия-1". По словам Владимира Путина, ранее к нему обратился белорусский коллега Александр Лукашенко и просил о создании определенного резерва из сотрудников правоохранительных структур.



Как пояснил глава РФ, он удовлетворил просьбу Лукашенко. Вместе с тем, существует договоренность, согласно которой сформированный в России резерв не будет использоваться вплоть до момента, когда ситуация не начнет "выходить из-под контроля", - сказал Путин.



По словам российского президента, резерв из силовиков задействуют в случае, если экстремисты перейдут определенные границы и "начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее". В разговоре с Лукашенко Путин пришел к выводу о том, что на текущий момент такой необходимости нет. Глава РФ выразил надежду, что ее не будет и в будущем, поэтому до использования российского резерва дело не дойдет.



За период с 9 августа, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, Путин и Лукашенко созванивались уже четыре раза для обсуждения обстановки, которая сложилась в стране. Кроме того, президент РФ говорил о ситуации в республике с французским коллегой Эммануэлем Макроном, германским канцлером Ангелой Меркель и главой Евросовета Шарлем Мишелем.



Накануне вечером в Минске вновь прошел митинг, после которого правозащитники насчитали четырнадцать задержанных. Возле Дома правительства в самом центре белорусской столицы вчера собрались несколько сотен людей. Митингующие держали бело-красно-белые флаги и скандировали лозунги в поддержку задержанных ранее сторонников оппозиции.



Автор: Злата Богатова

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