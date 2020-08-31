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Сообщение о смерти Боузмана стало самым популярным в истории Twitter
04:14
Фото: filmstart.si
В течение первых суток с момента публикации сообщение о смерти американского актера Чедвика Боузмана успело набрать 7,7 млн "лайков".
Как отмечают представители социальной сети Twitter, пост о смерти исполнителя главной роли в "Черной пантере", ставший последним в его аккаунте, побил все рекорды.
По данным администрации сети микроблогов Twitter, последняя запись в аккаунте американского актера Чедвика Боузмана, за сутки успела набрать 7,7 млн "лайков". Прощальным постом поделились примерно 2 млн раз.
В публикации сообщалось о кончине артиста, умершего 28 августа. Близкие Чедвика Боузмана рассказали о том, что еще несколько лет назад врачи диагностировали у него онкологическое заболевание. Каких-либо публичных заявлений о состоянии здоровья актер, который сыграл главную роль в фильме "Черная Пантера", никогда не делал.
Лишь после смерти артиста выяснилось, что с 2016 года он боролся с раком кишечника, который был выявлен в третьей стадии. Однако болезнь победить не удалось. 43-летний Чедвик Боузман скончался в собственом доме в окружении родственников.
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