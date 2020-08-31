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РФ высылает трех сотрудников посольства Словакии


31.8.2020 21:13
РФ высылает трех сотрудников посольства СловакииФото: dsvf.ru

Решение российских властей представляет собой ответные меры на недавние действия Братиславы, передает ТАСС.

Об этом было объявлено руководителю посольства Словакии в Москве.

Сегодня, 31 августа, в МИД России был вызван посол Словакии Петер Припутен. Иностранному дипломату объявили о решении Москвы выдворить за пределы РФ трех сотрудников словацкого посольства.

Как указано в сообщении отечественного внешнеполитического ведомства, решение представляет собой ответ на "недружественный шаг Братиславы". Российские власти сочли действия словацкого руководства противоречащими "традиционному духу конструктивного развития" двусторонних отношений.

Напомним, 10 августа стало известно о том, что правительством Словакии принято решение о высылке трех российских дипломатов. Как заявили тогда в МИД страны, они рассчитывают на хорошие взаимоотношения с Москвой, но россияне совершили нарушения. Позднее появились сведения о том, что подозрения могут быть связаны со шпионской деятельностью, к которой якобы причастны дипломаты.

В Москве тогда практически сразу заявили о том, что РФ ответит симметрично. Подобные действия способны омрачить фон двусторонних отношений, и "принцип взаимности никто не отменял", подчеркивали представители российского руководства.

Автор: Злата Богатова

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